F1. Gran Premio del Canada 2025: la cronaca in diretta delle qualifiche di Montreal

La F1 sta per tornare in pista per le qualifiche del Gran Premio del Canada 2025: la cronaca in diretta dalle 22:00

di Mara Giangregorio







La Formula 1 scalda i motori in vista delle qualifiche che determineranno la griglia di partenza del Gran Premio del Canada 2025, decimo appuntamento della stagione. Nulla è ancora deciso: tutti i piloti hanno dimostrato di avere le carte in regola per mettere insieme il giro perfetto e conquistare la pole position.

F1. Qualifiche GP Canada: cronaca LIVE 22:13 - Bandiera rossa: sul rettilineo di curva 13 Albon ha avuto un danno al cofano che si è staccato della sua Williams 22:12 - Confermate dieci posizioni di penalità a Tsunoda per aver infranto regime di bandiera rosso nella FP3 22:10 - Anche Fernando Alonso si migliora e abbassa il tempo a 1:12.239 con gomma media 22:09 - Verstappen si migliora e detta il passo con 1:12.273 davanti a Piastri ed Hamilton 22:08 - Leclerc chiude il giro con 1:12.493 secondo 22:07 - Piastri sigla il miglior tempo di 1:12,322 davanti a Stroll, secondo con quasi due decimi di distacco 22:04 - Iniziano ad arrivare i primi riscontri cronometrati con Russell e Antonelli (in pista con gomma media) in testa al gruppo seguiti da Hadjar e Albon 22:03 - Anche gli altri iniziano la loro attività tranne Norris, Verstappem e Piastri ancora si box 22:01 - I primi a scendere in pista sono Sainz, Albon, Ocon, Bearman, Colapinto e Gasly. I due piloti Alpine hanno optato per le gomme medie per il primo tentativo 22:00 - Semaforo verde, iniziano ufficialmente le qualifiche del Gran Premio del Canada 2025

Qualifiche GP Canada 2025: preview Il viaggio della Formula 1 prosegue a gonfie vele, e la parentesi europea è stata momentaneamente archiviata. A ospitare il Circus è ora il circuito intitolato a Gilles Villeneuve. Costruito nel 1976 sull’isola artificiale di Notre-Dame e dedicato nel 1982 al compianto pilota della Ferrari, l’impianto canadese offre un mix unico di curve lente, tratti ad alta velocità e tre lunghi rettilinei con zona DRS. Tra le sue caratteristiche principali spiccano le chicane, che impongono frenate decise e creano opportunità di sorpasso fin dai primi metri dopo il via.

Un tracciato che mette a dura prova sia i piloti sia le monoposto. Rimane favorita la McLaren, che con Lando Norris ha mostrato un passo in linea con le ottime prestazioni offerte finora dalla MCL39. Tuttavia, per questo weekend il team di Woking ha introdotto aggiornamenti aerodinamici che sembrano mettere in difficoltà Oscar Piastri, protagonista di un incontro ravvicinato con il famigerato "muro dei campioni" nell’ultima sessione di prove libere.

Quella di questo pomeriggio è stata di fatto la prima sessione libera per Charles Leclerc. Il monegasco ha infatti dovuto saltare la FP2 di ieri, in attesa del nulla osta dei commissari di gara per tornare in pista. Leclerc era stato protagonista di un incidente nella FP1, che ha costretto i meccanici Ferrari a sostituire la cellula di sopravvivenza della sua SF-25. Oltre a questo intervento, sulla vettura numero 16 – così come su quella di Lewis Hamilton – è stato montato il terzo elemento completo di power unit. Grazie a questi cavalli freschi, anche il sette volte campione del mondo è riuscito a trovare finalmente il ritmo giusto, entrando nella mischia per la pole position.