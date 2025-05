F1. Gran Premio di Monaco 2025: la cronaca in diretta della gara del Principato

La F1 si prepara a tornare in pista per il Gran Premio di Monaco 2025, ottavo appuntamento stagionale

La Formula 1 si prepara a tornare in pista per l’ottavo appuntamento stagionale, il secondo di questa tripletta europea, il Gran Premio di Monaco 2025. Le qualifiche hanno visto trionfare Lando Norris che ha soffiato per un soffio la pole position dalle mani di Charles Leclerc, eroe di casa, che scatterà dalla prima fila al fianco del pilota McLaren e davanti ad Oscar Piastri e Max Verstappen. Ma per questa edizione ci sarà una grande novità.

F1. GP Monaco: cronaca LIVE

16:24 - Leclerc tallona Norris ma deve ancora tentare il sorpasso definitivo

16:17 - Leclerc recupera sempre di più terreno su Norris, distante poco più di un secondo

16:16 - Hamilton rientra esattamente quinto dopo aver effettuato il suo secondo ed ultimo stop montando le medie

16:14 - Seconda sosta per Sainz che ha montato le medie per solo quattro giri per poi passare nuovamente alle medie. Pit-stop per Russell al 56esimo giro montando le hard

16:13 - Drive throught per Russell per aver lasciato la pista ottenendo un vantaggio superando Albon

16:08 - Al giro successivo Norris effettua il pit stop per passare le hard rientrando secondo alle spalle di Verstappen che deve ancora completare le sue soste

16:07 - Leclerc risponde a Piastri ed effettua la seconda ed ultima sosta montando le medie

16:06 - Piastri lascia la terza posizione al giro 49 per montare nuovamente le hard per rientrare quarto alle spalle di Verstappen

16:03 - Conclude le sue soste obbligaotire anche Hulkenberg che monta le soft

15:59 - Secondo stop anche per Liam Lawson mentre Sainz, Russell e Antonelli devono ancora fermarsi

15:53 - Ritiro per Fernando Alonso alla Rascasse per fumo dal motore

15:51 - Terza sosta per Bortoleto che lascia le soft per le medie

15:45 - Liam Lawson rientra per la prima sostadopo 31 giri con la media per montare le soft. Al giro successivo pit-stop anche per Albon che rimonata le medie

15:43 - Al 30esimo giro dei 78 previsti l'ordine è: Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen, Hamilton, Alonso, Hadjar, Lawson, Alobon, Ocon, Sainz, Russell, Antonelli, Tsunoda, Hulkenberg, Stroll, Bearman, Bortoleto e Colapinto. Gasly DNF. Devono ancora fermarsi Lawsib, Albon, Sainz, Russell e Antonelli

15:42 - Conclusi i pit-stop obbligatori per Hadjar, Ocon, Bearman, Bortoleto e Colapinto

15:40 - Si ferma anche Verstappen al 27esimo giro lasciando le hard per le medie

15:39 - Seconda sosta anche per Bortoleto (soft) e Colapinto (Medie)

15:33 - 22/78 Leclerc ai box per la sosta per passare dalle medie alle hard e rientra terzo alle spalle di Verstappen, che deve ancora fermarsi, e Lando Norris. Fallito l'under cut di Piastri

15:30 - Strategia McLaren: pit-stop per Piastri per superare Leclerc

15:28 - Primo pit-stop per Hamilton e Norris che lascia la leadership a Leclerc. Il pilota Ferrari è passato dalle hard alle medie mentre il britannico dalle medie alle hard. Sblocca l'obbligo della seconda sosta anche Hadjar che ha lasciato le soft per le hard

15:27 - Sosta per Stroll e Bearman. Il pilota Haas è passato alle medie sbloccando anche la seconda sosta al 18esimo giro

15:26 - Rientrano Alonso, che passa alle hard, e Ocon, medie

15:23 - Il primo pilota dalla top 10 a rientrare è stato Isack Hadjar che ha montato le soft dopo un primo stint con le hard. Leclerc chiede al muretto box cosa fare: lasciare andare Norris salvaguardando le sue gomme medie o spingere. Il team gli ha risposto di seguire la strategia di Norris

15:21 - Al 13esimo dei 78 giri previsti Nico Hulkenberg è rientrato per la prima delle due soste, passando dalle medie alle hard; Franco Colapinto ha lasciato le hard per le medie.

15:18 - Bandiera verde

15:15 - Bandiera gialla: problemi ai freni dopo un contatto con Tsunoda per Gasly che ha avuto un contatto alla chicane del porto danneggiando completamente l'anteriore. Il pilota è rientrato ai box per il ritiro ma è ci sono detriti in pista

15:13 - Charles Leclerc tallona la McLaren di Lando Norris tenendosi alle spalle con distacco Oscar Piastri mentre Lewis Hamilton è rimasto bloccato in settima posizione alle spalle di Fernando Alonso

15:09 - Bandiera verde: liberi di lottare

15:04 - Primo incidente con Bortoleto, tornato poi in pista, finito nelle barriere all'ingresso del tunnel con la Virtual Safety Car: sfruttano la neutralizzazione per sbloccare la prima sosta Tsunoda, Gasly, Bearman e Bortoleto

15:03 - Si spengono i semafori: ottimo spunto di Norris che mantiene la leadership ma Leclerc è veramente molto vicino

15:01 - Gomma media per Norris, Leclerc, Piastri, Hadjar, Ocon, Albon, Hulkenberg, Bortoleto, Gasly, Lawson e Bearman. Rosse per Tsunoda. Hard per Verstappen, Alonso, Hamilton, Sainz, Russell, Antonelli, Colapinto e Stroll

15:00 - Inizia il giro di formazione del GP di Monaco