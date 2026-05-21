“Ho ancora un contratto, per cui è tutto chiaro al 100% per quanto mi concerne. Sono concentrato, motivato e continuo ad amare quello che faccio con tutto il cuore. Penso che resterò qui per parecchio tempo, per cui vi conviene abituarvi”. Così Lewis Hamilton, in conferenza stampa a Montreal, ha risposto alle speculazioni circa la sua futura permanenza in Ferrari e, più in generale, in Formula 1. “Ci sono tante persone che stanno cercando di farmi ritirare, ma è qualcosa che non è nemmeno lontanamente nei miei pensieri“, ha aggiunto il britannico. “Sto già pensando a quello che mi aspetta e sto programmando i prossimi cinque anni. Cercherò di restare ancora qui per un bel po’ di tempo“. Dunque, il sette volte campione del mondo rimarrà a lungo nel paddock e, per farlo, sta cercando di ottimizzare al meglio le armi a sua disposizione.

Il 2026 è iniziato decisamente meglio rispetto allo scorso anno, con l’obiettivo del primo podio con la Ferrari già conquistato in Cina. A Miami, invece, le prestazioni non sono state delle migliori. Il colpevole della debacle in Florida è stato il simulatore, che “l’ha mandato nella direzione sbagliata”. Due settimane dopo quella rivelazione, Hamilton è tornato sull’argomento ammettendo che per il weekend del Gran Premio del Canada – nonostante il poco tempo a disposizione in pista visto il format Sprint – non ha utilizzato lo strumento di Maranello. Si è affidato completamente, come fatto già altre volte in passato, al proprio feeling nell’abitacolo. “È uno strumento davvero molto potente e qualcosa che, come team, continuiamo a far evolvere. Credo che da quando sono qui ho contribuito molto a questa evoluzione e loro si sono dimostrati molto ricettivi, apportando moltissime modifiche; noi non abbiamo fatto altro che migliorarlo”, ha spiegato.