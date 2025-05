F1. Hamilton stratega provetto, Norris favorito dalla sorte, Antonelli inghottito dal caos: ecco cosa abbiamo imparato dalla Sprint di Miami

È stata la chiamata lungimirante di Lewis Hamilton a regalare a una Ferrari in difficoltà il podio nella Sprint del Gran Premio di Miami 2025 di Formula 1. E se Lando Norris è stato baciato dalla sorte, Andrea Kimi Antonelli è rimasto invischiato nel caos. L'analisi della Sprint in Florida

di Diletta Colombo

Ci voleva un azzardo perché la Ferrari potesse aggiudicarsi un podio nella Sprint del Gran Premio di Miami 2025 di Formula 1. Il ritmo mostrato dall’unica Rossa superstite, quella di Lewis Hamilton, nella prima fase della gara lampo con le intermedie, era stato tutt’altro che esaltante. 15 secondi di distacco rimediati nell’arco di 10 giri sono la misura concreta delle lacune della SF-25 sul bagnato. La mancanza di grip all’anteriore accusata da Hamilton si traduceva in un sottosterzo di cui il sette volte campione del mondo si era lamentato via radio. Un problema, questo, non esclusivo della SF-25, ma più marcato per la Rossa che per i rivali.

Hamilton si era ritrovato persino a difendersi dalla Williams di Alexander Albon, che aveva un ritmo migliore. Ma con la pista in fase di asciugatura, ha piazzato la zampata del campione. Un giro dopo che Yuki Tsunoda aveva fatto da pioniere passando dalle intermedie alle medie, Lewis ha insistito per rientrare ai box. E, soprattutto, per montare le soft e non le gialle. È assolutamente corretto che sia il pilota a individuare il momento giusto per passare dalle gomme da bagnato alle slick, in base alle sensazioni che gli restituisce la pista. E Hamilton ha sfruttato tutta la sua esperienza per strappare un podio che forse, senza la Safety Car causata dal botto di Fernando Alonso, avrebbe potuto essere qualcosa di più. Decisamente meno lungimirante è stata invece la scelta di calzare le intermedie su entrambe le Ferrari SF-25 per il giro di installazione sotto la pioggia torrenziale. Una decisione controproducente, visto che Charles Leclerc è finito a muro in curva 11, ponendo fine alla sua Sprint ancora prima che iniziasse. La Rossa non è stata l’unica a non optare per le full wet – anche Alpine, Aston Martin e Sauber con il solo Bortoleto hanno scelto le intermedie – ma è una decisione pagata carissima. Leclerc, dal canto suo, ha ammesso l’errore che invece il suo compagno di squadra non ha commesso. E ora i meccanici sono chiamati a un tour de force per riparare la sua SF-25 in vista delle qualifiche.