F1. Max Verstappen tenta il tutto per tutto: nuovo motore e assetto rivisto in Brasile. Partirà dalla pitlane

Max Verstappen e la Red Bull tentano il tutto per tutto per cercare un'ardua rimonta nel Gran Premio del Brasile 2025 di Formula 1. Erik van Haren, giornalista olandese del De Telegraaf decisamente ben informato su tutto quello che riguarda Verstappen, riporta che la scuderia di Milton Keynes ha deciso di cambiare la configurazione della RB21 del campione del mondo in carica. Non solo: sarà anche montata una power unit nuova. Il ragionamento della Red Bull è più che sensato. Verstappen in qualifica aveva colto il sedicesimo tempo, e scattare dalla pitlane - obbligatorio nel caso in cui si rompa il regime di parco chiuso - non cambia molto. Quello che può spostare davvero il valore della RB21 in pista è uno stravolgimento dell'assetto della monoposto.