Fine del sogno rimonta? Verstappen amaro a fine qualifica: "Non avevamo alcun grip, serve capire cosa non stia funzionando"

Quello che doveva essere il weekend della svolta per la corsa al titolo si sta invece trasformando sempre di più in una resa. Le condizioni meteo mutevoli e la pressione sui piloti McLaren sembravano fornire terreno fertile al quattro volte Campione del Mondo che invece potrebbe lasciare il Brasile già quasi definitivamente fuori dalla lotta. Certo l'olandese non è stato sin qui aiutato dalla sua Red Bull, nervosa e troppo difficile da condurre tra le curve di San Paolo, rimarcando la difficoltà già incontrata ad apportare modifiche di set-up effiaci: "Dobbiamo cercare di capire dove siano i nostri probllemi, non è stata una buona giornata e non riusciamo a capire perché. Abbiamo cambiato più volte la macchina senza riuscire migliorare, il grip non c'era e non riusciamo a capire perché nulla di quello che facciamo sembri funzionare. Normalmente dovresti sentire delle reazioni diverse, c'è chiaramente qualcosa che non va."

Con i punti persi nella sprint il divario in classifica si è ampliato a 39 punti, e la prospettiva che domenica possa ripetersi l'impresa dell'anno scorso è tutt'altro che realistica e Max potrebbe dover dire addio al sognno del 5° titolo: "Possiamo scordarci di vincere il campionato, con le performance attuali della macchina semplicemente non potrebbe mai funzionare. L'anno scorso abbiamo vinto ma erano condizioni totalmente diverse. Ci sono troppe cose che dobbiamo far funzionare sull macchina, proveremo a capire cosa fare tra oggi e domani ma al momento qualcosa non sta scattando nel modo giusto."