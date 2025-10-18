Max Verstappen conquista la Sprint del GP USA 2025 ad Austin: “Dobbiamo capire cos’è successo, ma la vittoria è la cosa più importante”. George Russell si arrampica fino al secondo posto: “Ci ho provato, probabilmente ero troppo lontano”. Ma la vera sorpresa è Carlos Sainz

Max Verstappen domina la Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti 2025 ad Austin, conquistando la prima posizione davanti a George Russell e Carlos Sainz . Una gara ricca di colpi di scena e con qualche difficoltà tecnica per la Red Bull, ma che ha confermato il passo del campione del mondo olandese.

“È stato necessario un po’ di tempo dietro alla Safety Car per trovare un buon ritmo, dobbiamo capire cosa sia successo lì”, ha spiegato Verstappen. “In ogni caso abbiamo vinto la Sprint, che è la cosa più importante. Guardando a domani, però, dovremmo migliorare un po’ la configurazione di gara per poter contrastare la McLaren, che oggi non abbiamo visto. Il posteriore non andava tanto bene, ma abbiamo delle idee su cosa fare e speriamo di essere più stabili nella gara di domani”.

George Russell ha recuperato dal sesto al secondo posto, festeggiando un risultato migliore di quanto la Mercedes potesse aspettarsi. “Sì, ho visto mezza occasione per superare Max, ci ho provato, forse ero troppo lontano, ma sono contento di averci tentato. Il secondo posto è meglio di quanto pensassi. Riguardo all’incidente in curva 1, dalla mia prospettiva sembrava che tre macchine stessero occupando lo spazio di una, cosa ovviamente impossibile”.

Carlos Sainz ha completato il podio con una gara solida e strategicamente intelligente con la Williams. “È stata una gara con un passo molto buono, Hamilton e Leclerc erano veloci dietro di me, ma siamo riusciti a tenerli sotto controllo e a portare a casa un terzo posto molto positivo. Abbiamo avuto un po’ più di fortuna, finalmente il passo della vettura si sta dimostrando concreto e costante. Sicuramente ci sono ancora margini di miglioramento rispetto a chi è davanti, ma siamo nella mischia e possiamo competere”.