Caos alla Sprint di Austin: Verstappen ne esce vincitore mentre le McLaren di Norris e Piastri vengono eliminate dal botto iniziale. Ferrari ancora dietro la Williams di Sainz

di Mara Giangregorio







Il pronostico della vigilia è stato confermato.

Nella torrida Austin, sede del Gran Premio degli Stati Uniti 2025 — diciottesimo appuntamento stagionale della Formula 1 — la partenza della Sprint ha infiammato ulteriormente il Texas. Allo spegnimento dei semafori, verso la salita di curva 1, si è consumato un botto che ha rilanciato ancora di più Max Verstappen nella corsa al titolo mondiale.

Naviga su Automoto.it senza pubblicità 1 euro al mese

L’olandese è scattato in modo perfetto, riuscendo a sfilarsi dal caos che si è poi scatenato alle sue spalle. Oscar Piastri ha tentato l’attacco sul compagno di squadra per salire in seconda posizione, ma nel farlo ha colpito in pieno la Sauber di Nico Hülkenberg. Il contatto ha eliminato sia la sua MCL39 che quella gemella di Lando Norris. Un incidente che non avrà ripercussioni in termini di penalità — e probabilmente nemmeno di tensione interna al box McLaren. A sfruttare la “frittata” è stato proprio Max Verstappen, che ha conquistato otto punti importanti in ottica mondiale piloti, allungando sul duo papaya. La vittoria, però, non è stata affatto regalata. Dopo i primi giri dietro la Safety Car, il pilota della Red Bull ha dovuto difendersi dal ritorno di George Russell, protagonista di un acceso corpo a corpo. Il britannico ha avuto una sola chance di attacco, ma nel tentativo è andato lungo, portando con sé anche Verstappen.

A trarre vantaggio dal caos di curva 1 non è stata solo la Mercedes, ma anche — e soprattutto — la Williams, che ha centrato la terza posizione con Carlos Sainz e la sesta con Alexander Albon. In mezzo alle due vetture di Grove si sono inserite le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. I due piloti di Maranello sono stati protagonisti di un duello interno acceso, con il #44 che ha infine avuto la meglio sul monegasco. Un leggero contatto tra i due c’è stato già allo start: la SF-25 di Hamilton ha sfiorato lateralmente la vettura gemella, rischiando di danneggiare il diffusore di Leclerc. Completano la zona punti della Sprint del Texas Yuki Tsunoda e Andrea Kimi Antonelli. Il bolognese ha guadagnato una posizione grazie alla penalità di dieci secondi inflitta a Oliver Bearman, autore di un bloccaggio mentre i due erano in bagarre, finendo fuori pista e traendo un vantaggio secondo la direzione gara. Nono Liam Lawson, seguito da Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto e dal britannico della Haas. Fuori dai giochi anche Esteban Ocon e Lance Stroll: il canadese, nel finale, ha tamponato il francese in curva 1, causando un’ulteriore Safety Car che ha neutralizzato la mini-gara da 100 km fino alla bandiera a scacchi. DNF anche per le due McLaren e per Fernando Alonso, altra vittima del botto iniziale.

F1. GP Austin: cronaca LIVE Sprint 19:41 - Max Verstappen vince la Sprint del Gran Premio di Austin! Sul podio George Russell e Carlos Sainz. Quarto Hamilton davanti a Leclerc, Albon, Tsunoda, Antonelli, Lawson, Gasly, Bortoleto, Hadjar, Hulkenberg, Colapinto e Bearman. Out Stroll, Ocon, Piastri, Alonso e Norris 19:38 - Un solo giro al termine con la SC ancora in pista. 10 secondi per Bearman per aver lasciato la pista traendo vantaggio 19:33 - Nuovamente Safety Car: contatto tra Ocon e Stroll. Il francese rimane fermo in curva 1 mentre il canadese, senza una gomma, ha provato a rientrare ai box ma si è piantato poco dopo 19:31 - Kimi Antonelli mette nel mirino Bearman che difende la nona posizione ma finisce in bloccaggio 19:29 - Mancano sei giri al termine 19:22 - Corpo a corpo tra Leclerc ed Hamilton, il numero #44 supera il monegasco. Nessuna investigazione per Russell dopo aver spinto Verstappen oltre i confini della pista 19:20 - Russell attacca Verstappen ma finiscono entrambi fuori pista con l'olandese che mantiene comunque la prima posizione. Leclerc notato per infrazione sotto regime di SC 19:19 - George Russell scende sotto il secondo e sfrutta per il DRS per avvicinarsi a Max Verstappen. Sainz insegue portandosi dietro Leclerc, Hamilton, Albon, Tsunoda, Bearman, Gasly, Antonelli, Lawson, Ocon, Bortoleto, Stroll, Hulkenberg, Hadjar e Colapinto 19:17 - Nessuna investigazione per il mega contatto al via in curva 1 19:16 - Max Verstappen tira lo strappo al Ferro di Cavallo per dare nuovamente inizio alla gara dal giro 6 19:14 - Rientra la Safety Car. Possibili danni anche per Leclerc al diffusore dopo un contatto laterale al via con Lewis Hamilton 19:07 - Ancora in pista la Safety Car 19:03 - Si spengono i semafori! Ottimo spunto di Max Verstappen che mantiene la prima posizione ma subito contatto! Fuori le due McLaren che si toccano. Piastri ha tentato il sorpasso si Norris ma ha preso in pieno da Hulkenberg mettendo fuori gioco entrambe le MCL39 e l'Aston Martin di Alonso, suo malgrado coinvolto nell'uncidente. Sfruttano l'occasione Russell e Sainz che sono alle spalle della Red Bull dell'olandese. Leclerc è salito in quarta davanti ad Hamilton 19:00 - Inizia il giro di formazione 18:55 - Cinque minuti al via, macchine già in griglia di partenza. Gomma media per tutti