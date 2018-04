24 Ore di Le Mans 2018, Giovinazzi debutta su Ferrari 488 GTE

Antonio Giovinazzi farà il suo debutto alla 24 Ore di Le Mans sulla Ferrari 488 GTE n.52 preparata da AF Corse: l'ufficialità è arrivata nella giornata di oggi. Il pilota di Martina Franca condividerà la vettura con un veterano della classica del Circuit de la Sarthe, Toni Vilander, e con Pipo Derani.

Il nostro Alessandro Pier Guidi e James Calado, campioni del mondo piloti GT nel WEC, si alterneranno a Daniel Serra sulla n.51. L'altro equipaggio della Rossa di Maranello a Le Mans sarà costituito da Sam Bird, Davide Rigon e Manuel Molina. Serra lo scorso anno faceva parte della line-up vincente di Aston Martin nella classe LMGTE Pro a Le Mans; Molina, invece, è alla seconda partecipazione consecutiva con Ferrari alla classica del Circuit de la Sarthe.

L'alfiere pugliese, 23 anni, si è laureato campione del mondo GP2 nel 2016; è attualmente il terzo pilota della Ferrari in F1. Lo scorso anno, Giovinazzi ha sostituito l'infortunato Wehrlein alla Sauber in Australia e in Cina, diventando il primo italiano attivo in F1 dopo Jarno Trulli e Vitantonio Liuzzi, in azione nel 2011.