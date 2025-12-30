Inserisci un annuncio
Autostrada Asti-Cuneo finalmente aperta: dopo 34 anni il Piemonte completa l'opera più attesa

  • Credits ANSA.it/ALESSANDRO DI MARCO
L'inaugurazione del tratto Alba Ovest-Cherasco segna la fine di un'attesa durata oltre tre decenni per un'infrastruttura strategica da 90 chilometri
30 dicembre 2025

Il Piemonte celebra quella che il governatore Alberto Cirio ha definito senza esitazioni "una giornata storica". L'autostrada Asti-Cuneo, dopo 34 anni di lavori, attese e polemiche, apre finalmente i battenti nella sua interezza. Dal 30 dicembre sarà possibile percorrere tutti i 90 chilometri del tracciato senza mai abbandonare il nastro autostradale, un traguardo che per decenni è sembrato irraggiungibile.

Autostrada Asti-Cuneo
Autostrada Asti-Cuneo ANSA.it/ALESSANDRO DI MARCO
L'ultimo tassello

L'ultimo tassello del puzzle è rappresentato dal tratto compreso tra Alba Ovest e Cherasco, un'opera dal valore di 220 milioni di euro che ha richiesto 15 mesi di lavoro intensivo con il coinvolgimento di 400 operatori, 15 aziende e 130 fornitori. Fino al completamento definitivo dei cantieri, previsto per il 30 aprile, questo segmento sarà percorribile gratuitamente.

La A33 si sviluppa lungo due tronchi principali che si interconnettono con l'autostrada A6 Torino-Savona, creando un collegamento diretto tra l'A21 Torino-Piacenza-Brescia e l'area cuneese. Una connessione che colma finalmente una lacuna infrastrutturale che ha penalizzato per anni la mobilità e la competitività economica di un territorio a forte vocazione agricola e industriale.

Aperta l&#039;autostrada che collega Asti a Cuneo
Aperta l'autostrada che collega Asti a Cuneo ANSA.it/ALESSANDRO DI MARCO

Sostenibilità e interventi sul territorio

L'opera si distingue per l'attenzione ambientale, con l'impiego di materiali riciclati nel manto stradale e la realizzazione di un'area umida presso il torrente Talloria e di un innovativo "bat bridge" per la tutela dei pipistrelli. Un protocollo d'intesa tra regione, provincia, comuni e concessionaria accompagnerà il completamento con interventi su viabilità locale, sicurezza stradale e un nuovo ponte sul Tanaro.

