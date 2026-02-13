BYD, Stella Li avverte tutti: "Entro 5 anni sarà una catastrofe". A rischio la sopravvivenza di 100 marchi cinesi

La numero uno di BYD, Stella Li, lancia l’allarme: la guerra dei prezzi e la sovraccapacità produttiva stanno portando il mercato dell’auto elettrica cinese verso una maxi-selezione naturale

Il più grande mercato del mondo si avvia verso una fase di consolidamento che potrebbe ridisegnarne completamente i confini, lasciando sul campo decine di marchi. A lanciare l’allarme è Stella Li, numero uno di BYD a livello globale, che parla apertamente di una possibile “catastrofe” entro cinque anni, con il fallimento e la scomparsa di circa 100 brand oggi attivi in Cina.

Dopo un decennio di crescita accelerata, sostenuta da incentivi pubblici, investimenti massicci e da una corsa all’elettrico senza precedenti, il settore entra ora in una fase di aggiustamento strutturale. La combinazione di guerra dei prezzi, margini sempre più sottili e sovraccapacità produttiva sta mettendo sotto pressione soprattutto i costruttori più piccoli e meno efficienti. Le fabbriche cinesi possono oggi produrre molti più veicoli di quanti il mercato sia in grado di assorbire, con tassi di utilizzo degli impianti in calo e conti economici sempre più difficili da sostenere.

Negli ultimi anni, per difendere le quote di mercato, i marchi hanno fatto largo uso di sconti aggressivi, promozioni continue e finanziamenti a tasso zero. Una strategia che ha sostenuto i volumi, ma che ha anche innescato una spirale competitiva difficile da mantenere nel medio periodo. A questo si aggiunge un contesto regolatorio più rigido: le autorità cinesi stanno cercando di limitare le pratiche commerciali considerate destabilizzanti, riducendo ulteriormente lo spazio di manovra sul fronte dei prezzi.

Il risultato è uno scenario che punta verso meno attori, maggiore concentrazione e una competizione ancora più selettiva. Non tutte le aziende scompariranno allo stesso modo o negli stessi tempi: alcune potrebbero salvarsi attraverso fusioni, alleanze regionali o una forte specializzazione di prodotto. Inoltre, i governi locali - da anni coinvolti nel sostegno all’industria per ragioni occupazionali ed economiche - potrebbero intervenire per proteggere i gruppi ritenuti strategici, rallentando il processo di “pulizia” del mercato.

Secondo AlixPartners, delle 129 marche che nel 2024 vendevano veicoli elettrici e ibridi plug-in in Cina, solo 15 potrebbero essere finanziariamente solide entro il 2030, arrivando a concentrare fino al 75% del mercato nazionale. Una traiettoria che coincide con l’avvertimento di Stella Li: se la pressione sui prezzi e le attuali condizioni di mercato dovessero proseguire, circa un centinaio di marchi rischierebbe di uscire di scena.