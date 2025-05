Cupra Formentor e-HYBRID: doppia anima tra elettrico e benzina, ma una gamma completa

Cupra Formentor: pennella bene le curve, nonostante sia rialzata

Alla base della nuova gamma e-HYBRID c’è un powertrain completamente rinnovato, che abbina un motore elettrico da 85 kW e 330 Nm (116 CV) a una nuova unità termica 1.5 TSI da 150 o 177 CV, per una potenza di sistema complessiva pari a 204 o 272 CV e coppia massima rispettivamente di 350 e 400 Nm.

Ma la vera rivoluzione è nella batteria: con una capacità di 19,7 kWh, una chimica al nichel-manganese-cobalto (NMC) e una nuova architettura a 24 celle, la nuova Cupra e-HYBRID garantisce non solo maggiore autonomia, ma anche una ricarica più rapida. In corrente alternata (AC) si arriva a 11 kW, per una carica completa in 2 ore e 30 minuti, mentre in corrente continua (DC) si può ricaricare dal 10% all’80% in appena 26 minuti. Inoltre, per quanto riguarda i consumi in elettrico, siamo riusciti a riscontrare un'autonomia molto efficiente

La sportività resta un pilastro della gamma Cupra e Formentor ne è l’emblema. La versione 204 CV DSG offre una dotazione completa, con infotainment da 12,9”, Cupra Virtual Cockpit, climatizzatore tri-zona e un design curato fin nei minimi dettagli. La nuova versione 272 CV è disponibile in allestimento VZ e VZ Extreme, con accessori premium come sedili CUP Bucket, impianto audio Immersive by Sennheiser, cerchi da 19” e freni Brembo.

Alla guida, il crossover si comporta molto bene tra le curve di Valpolicella e, nonostante sia una vettura rialzata, ha delle doti dinamiche molto interessanti, ma quello che soprende è la sicurezza dello sterzo: preciso, senza nessuna incertezza. Tuttavia, nonostante le doti dinamiche eccellenti, l'ibrida Plug-In fà sentire il suo peso (circa 1.700 kg), ma è un compromesso che può essere superato facilmente, grazie soprattutto alla doppia anima in cui si inserisce questa motorizzazione: tragitto casa-lavoro in elettrico (abbattendo anche i costi se caricate a casa) e, quando volete divertirvi tra le curve, il TSi da 1,5 L si accende per darvi tutti i 204 Cv (o 272 Cv). Inoltre, Dulcis in fundo, sono presenti anche i paddle del cambio al volante: giusto per sentirvi ancor più "piloti".

Attualmente, la gamma ibrida Plug-In è presente anche su Leon e Terramar, una gamma che punta direttamente ad una clientela con un'età media tra le più basse in Europa e, infatti, i numeri parlano chiaro: 41 anni per Formentor e 32 anni per Leon. Il marchio spagnolo, inoltre, registra numeri sempre in crescita, con il 2024 che ha segnato ben 248.000 immatricolazioni in Europa (+7,5% vs 2023) e, solo nel primo trimestre del 2025, i numeri sono ancor più sorprendenti: 78.300 immatricolazioni, +38,3% rispetto allo stesso periodo del 2024.