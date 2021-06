Disagi in tutta Italia per lo sciopero dei mezzi pubblici: coinvolte le grandi città

Oggi, martedì 1 giugno 2021, l’Italia che si muove deve fare in conti con lo sciopero dei dipendenti del trasporto pubblico locale (Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal, Ugl Fna e Uiltrasporti). Alla base le discussione sul contratto collettivo di lavoro scaduto.

Purtroppo per molti italiani in movimento ci saranno disagi, dovendo prendere mezzi pubblici. Possibili ritardi e anche cancellazioni, non solo nei bus, ma le fasce di garanzia restano intatte: le corse partiranno regolarmente fino alle 9, per poi riprendere dalle 17.

Lo sciopero interesserà soprattutto la fascia oraria dalle 9:01 alle 16:59. Attenzione particolare ai grandi centri, come Milano e Roma dove alle difficoltà con la metropolitana e tutta la rete ATM / ATAC si sommano i disagi per altre reti e collegamenti. Milano e regione Lombardia vedranno alcuni mezzi pubblici fermi dalle 8,45 alle 15 e poi dalle 18 fino a termine servizio.