Guida in infradito distruggendo la propria Porsche

Ricordiamo che sempre ma soprattutto su auto sportive guidare con infradito o con un abbigliamento non consono, porta a non avere il giusto grip sul controllo dei pedali, inoltre il piede potrebbe scivolare e causare strane o pericolose conseguenze alla guida. Lo sanno tutti, ma qualcuno non ci ha dato peso: come ad esempio, il protagonista di questa vicenda in Piemonte.

Ci troviamo a Torino più precisamente a Moncalieri, dove il proprietario Rom di una Porsche Panamera, ha perso il controllo andando a sbattere contro una volante dei Carabinieri.

L’incidente è stato causato principalmente dall’abbigliamento non consono del guidatore che ha pensato bene di gestire la sbandata della vettura con addosso delle infradito.

La strada è rimasta chiusa al traffico per ore, mentre due carabinieri che erano nell’auto di servizio sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per i rilievi: non è ancora chiara la causa dell’incidente, ma a giudicare dalle infradito del conducente, qualche sospetto potrebbe venire in mente.