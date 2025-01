Hyundai Nexo 2025: per i Coreani il futuro della mobilità sarà anche a idrogeno [Foto Spia]

Basandosi sul modello precedente, lanciato ormai nel 2018, la nuova Hyundai Nexo promette prestazioni migliori, maggiore efficienza ed un'esperienza utente avanzata.

A differenza dei tradizionali motori a combustione interna, le celle a combustibile generano elettricità attraverso una reazione chimica tra idrogeno e ossigeno, producendo come unico sottoprodotto il vapore acqueo. Tuttavia, come ci insegna la scienza, la produzione dell'idrogeno rende questo vettore energetico insensato per la mobilità, nonostante si pensi che possa essere una valida alternativa per ridurre le emissioni.

Come vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi, sono diverse le stazioni di rifornimento a idrogeno che sono state chiuse sia in Europa (principalmente in Germania, dove sono presenti il maggior numero di stazioni di rifornimento) che negli Stati Uniti. Infatti, all'inizio del 2024, Shell ha annunciato la chiusura di sette delle 55 stazioni di idrogeno in California a causa di problemi di approvvigionamento, complicando ulteriormente la vita dei possessori di FCEV.

Toyota e Hyundai sono le principali promotrici della tecnologia a idrogeno, molto probabilmente con l'intento di poter fornire una vettura a basse emissioni che abbia medesime caratteristiche di una classica vettura termica (quando finisce il serbatoio di benzina, vai semplicemente a far rifornimento in tre minuti). Tuttavia, il principale problema dell'idrogeno è la sua produzione, che può essere prodotto in tre diversi modi:

Il primo metodo sfrutta fonti energetiche come carbone o petrolio , motivo per cui l'idrogeno prodotto viene denominato " idrogeno nero ". Questo metodo è il più inquinante tra tutti.

o , motivo per cui l'idrogeno prodotto viene denominato " ". Questo metodo è il più inquinante tra tutti. Il secondo metodo utilizza lo steam reforming , un processo che coinvolge il metano e il vapore acqueo per produrre l'idrogeno, che viene chiamato " idrogeno grigio ".

, un processo che coinvolge il metano e il vapore acqueo per produrre l'idrogeno, che viene chiamato " ". Il terzo metodo, noto come "idrogeno verde", è il più efficiente e sostenibile, a condizione che l'energia elettrica utilizzata provenga da fonti rinnovabili.

Inoltre, l'intera catena di produzione dell'idrogeno richiede una quantità considerevole di energia elettrica. Per produrre un chilogrammo di idrogeno tramite elettrolisi, basti pensare che sono necessari mediamente tra 50 e 65 kWh di energia. Capite bene, quindi, che l'energia utilizzata per produrre 1 kg di idrogeno può essere utilizzata più saggiamente nelle vetture 100% elettriche, le quali possono percorrere con quella quantità di energia mediamente 300-400 km. Nonostante ciò, l'idrogeno può essere utile per la transizione energetica, specialmente nel settore del trasporto pesante, come aerei e navi, per migliorare l'efficienza e l'uso delle risorse energetiche.