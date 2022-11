Lazio on the Road, l'auto protagonista

Niente di meglio di una bella vettura per andare alla scoperta delle mille e mille meraviglie della Regione Lazio: dall'autodromo “Piero Taruffi“, quella Vallelunga sempre più epicentro non solo del motorsport ma di molteplici attività legate alla mobilità a 360°, parte “Lazio on the Road“, l'ambizioso progetto voluto dall'Assessorato regionale al turismo per valorizzare, anche all'estero, Roma e tutto il territorio.

Promossa in collaborazione con ACI-Vallelunga, Convention Bureau Roma & Lazio ed Unindustria, il piano punta sul settore automobilistico come volano per potenziare le strutture ricettive, stimolare le imprese locali, fa conoscere le eccellenze culturali e quindi sostenere ed aumentare l'offerta turistica.

Cuore del progetto, l’Autodromo di Vallelunga, capace negli ultimi anni di diventare sempre più un player multifunzionale, grazie anche alle infrastrutture per le vetture elettriche, alla pista da fuoristrada, agli impianti di guida sicura che si sono aggiunti alla vocazione originaria di impianto all'avanguardia per il motorsport, con la ciliegina sulla torta dell'area archeologica interna, valorizzata come elemento culturale di attrazione anche a livello didattico.

Un luogo diventato ormai scenario abituale per presentazioni da parte dei brand premium, ad iniziare da Bentley, Lamborghini e Porsche e che punta sempre più ad attirare l'attenzione delle Case automobilistiche come location ideale per i test drive di nuovi modelli, potendo contare sulla vicinanza di Roma come ambito di misura suggestione e richiamo.

Senza dimenticare il legame più stretto tra la Capitale ed i grandi eventi sportivi, come il Gran Premio di Formula E, ormai diventato un classico per il quartiere dell'EUR.

Testimonial del progetto, Emanuele Pirro, ex-pilota di Formula 1 e vincitore della 24 Ore di Le Mans: chi meglio di un “romano de Roma“ per promuovere le meraviglie della Città Eterna e dell'intero territorio regionale?