Lombardia, ecco i corsi dell’Accademia del Restauro dei Veicoli Storici

Nuove occasioni di formazione professionale per chi ha la passione dei motori: in Lombardia, a cura dell'Accademia del Restauro di Veicoli Storici, stanno per partire corsi di autoriparatori specializzati in mezzi d'epoca, sotto la supervisione di docenti esperti come i maestri artigiani lombardi che da anni restaurano veicoli in centri specializzati.

La Lombardia, oltre alle salde radici nel motorismo industriale, è anche la prima Regione in Italia per volume d’affari legati al motorismo storico, valutati in quasi 400 milioni di euro, divisi in 203 milioni per gestione e manutenzione degli autoveicoli (circa 2.000 euro/anno per mezzo), 86 milioni per l’acquisizione ed il restauro dei veicoli, 90 milioni di turismo indiretto (gare e manifestazioni fieristiche), 12 milioni per il turismo diretto degli appassionati.

Anche per questo motivo, grazie all’alleanza tra CNA Lombardia e CNA Padova e Rovigo, sono ora disponibili per la prima volta in Lombardia i corsi dell’Accademia del Restauro dei Veicoli Storici.

L’Accademia (con sede a Milano, via Marco D’Aviano 2) è un centro di formazione specializzato sulla formazione legata al comparto del restauro dei veicoli storici, rivolta ai professionisti (carrozzieri, meccanici, tappezzieri ecc.) già operanti nella filiera e agli appassionati che aspirano ad una conoscenza più approfondita e specifica.

«Il motorismo storico è un driver di sviluppo economico di primaria importanza per la nostra regione - spiegano Luciano Castellin e Andrea Lopane, presidente degli autoriparatori meccatronici e dei carrozzieri di CNA Lombardia - la nostra regione è ricca di appassionati, di collezioni private, di eventi e manifestazioni di portata locale e nazionale in cui l’auto storica è protagonista. Muovendo milioni di euro e decine di migliaia di persone».

«Ai corsisti viene fornito un indirizzo di carattere generale sul settore dei veicoli storici e sui più recenti sviluppi nelle teorie e pratiche del loro restauro - spiega Maria Teresa Azzola, presidente di ECIPA Lombardia, partner tecnico dell’Accademia del Restauro - Abbiamo in programma infatti due corsi, uno di tipo introduttivo della durata di sedici ore ed uno teorico-pratico più lungo ed approfondito della durata di trenta ore. I due corsi sono stati disegnati in continuità, per garantire un percorso formativo di alta formazione ed alta specializzazione».