Nuova Renault Clio: la nuova generazione è in arrivo, anteprima mondiale a Monaco

Luca Labate
Nuova Renault Clio pronta a stupire: anteprima mondiale a Monaco l’8 settembre
28 agosto 2025

La Renault Clio, best-seller della Casa francese da oltre 35 anni e leader delle vendite in Europa nel primo semestre 2025 con 130.500 unità, si prepara a svelare la sua audace sesta generazione. L’evento clou sarà l’anteprima mondiale, in programma lunedì 8 settembre alle ore 17.30 a Monaco, nei pressi del Salone internazionale dell’auto. La conferenza stampa sarà accessibile anche in diretta streaming sulla piattaforma digitale Renault dedicata agli eventi.

Dal 9 al 14 settembre, il pubblico potrà ammirare la nuova Clio in esposizione all’Odeonsplatz, nel cuore di Monaco, nell’area IAA Open Space. Accanto alla protagonista della gamma, saranno presenti anche le Renault 5 e Renault 4 E-Tech Electric, simboli del futuro elettrico del marchio, e la demo-car Embleme, un laboratorio di mobilità a basso consumo di carbonio progettato per le famiglie.

Non mancherà poi un tocco di adrenalina grazie alla Renault 5 Turbo 3E, la prima “mini supercar” elettrica della Casa, che completa l’anteprima con prestazioni e design innovativi. Lo stand offrirà inoltre un’esperienza immersiva unica grazie a un vinyl bar di nuova generazione con una selezione di 120 dischi, oltre a spazi dedicati al merchandising e al mondo di Clio tramite The Originals Renault Store.

 

Renault Clio
Renault Clio

