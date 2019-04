Tesla, Nuovo Listino prezzi Italia: Model 3 da 48.500 € (incentivata fino a 38,5K)

Non è che sia proprio la versione "base-base" ma intanto anche da noi, in Italia, arriva una Tesla Model 3 “Standard”. È la Range Plus ora ordinabile al prezzo di 48.500 euro, più le spese di quasi mille euro, meno il bonus statale di seimila euro: uguale prezzo netto, rottamando, di 43.480 euro.

Per certe regioni ci sono altri incentivi, sulle auto elettriche, da contare: come in Friuli dove decurtando altri 5.000 euro i residenti comprano la nuova Model 3 base a prezzo netto di 38.480 euro.

Trazione posteriore, range 415 km (WLTP) 0 - 100 km/h in 5,6 secondi e ….Una “spanna sopra” la vera economica di Tesla, che da noi ancora non è disponibile, la Standard Range da 35.000 dollari. Su questa intanto mancano alcune dotazioni note per le altre Tesla, come certi sedili, l'audio e la “Connectivity” evoluta, ma c’è comunque il noto pilota automatico (versione a guida autonoma "full"comunque option, a 5.700 euro).