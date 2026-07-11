Toyota Prius GR Sport, la ibrida diventa più cattiva: look Gazoo Racing ma niente potenza extra

La Toyota Prius continua a cambiare pelle. Dopo essere diventata più filante, potente e desiderabile con l’ultima generazione, ora l’universo ibrido Toyota si avvicina ancora di più al mondo Gazoo Racing con una versione GR Sport pensata per chi vuole un look più dinamico senza rinunciare all’efficienza. La novità arriva dal Giappone e riguarda la Toyota Aqua GR Sport , modello conosciuto in altri mercati come erede spirituale della Prius C . Non si tratta quindi di una Toyota GR Prius pura, con prestazioni estreme e cavalli da sportiva , ma di una variante che porta sulla compatta ibrida un pacchetto estetico e tecnico ispirato al reparto sportivo della Casa .

Assetto, sterzo e telaio: cosa cambia sulla GR Sport

La parte più interessante non è sotto il cofano, ma nel lavoro fatto su telaio e dinamica. La Toyota Aqua GR Sport introduce rinforzi specifici al sottoscocca e al paraurti posteriore, sospensioni dedicate e una risposta dello sterzo più diretta, soprattutto selezionando la modalità Power+. L’obiettivo è rendere la guida più precisa e coinvolgente, senza snaturare la vocazione ibrida del modello. Anche il look cambia: paraurti più aggressivi, dettagli neri, cerchi specifici e un’impostazione più muscolare avvicinano la piccola Toyota al linguaggio delle GR Sport già viste su altri modelli della gamma. In Giappone il prezzo indicato è di 3.238.400 yen, rendendola la versione più costosa della gamma Aqua.

Questa mossa conferma una strategia precisa: non tutte le auto con badge GR Sport devono diventare estreme. Toyota usa questo allestimento per offrire un’esperienza più emozionale, mantenendo consumi contenuti e costi più accessibili rispetto a una vera GR. È una formula che potrebbe piacere anche in Europa, dove la Toyota Prius è oggi proposta soprattutto in chiave plug-in hybrid e dove il design dell’ultima generazione ha già fatto molto parlare. Per ora, però, non ci sono conferme su un arrivo italiano della Aqua GR Sport. Resta il segnale: Toyota vuole rendere più desiderabili anche le sue ibride compatte, trasformando modelli nati per l’efficienza in auto capaci di attirare anche chi cerca stile e piacere di guida.