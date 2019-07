Tutor attivi in autostrada: la mappa aggiornata

Con l'inizio imminente dell'esodo estivo, moltissimi italiani si recheranno sulle autostrade del nostro Paese. Quali sono i tutor attivi sulla rete? Al momento, i dispositivi SICVe - PM, sistema di rilevazione della velocità introdotto lo scorso anno, installati in Italia sono 46. Attualmente sono 420 i km di carreggiata monitorati dai nuovi tutor, introdotti dopo la sentenza dell'aprile del 2018 che aveva condannato Autostrade a rimuovere i vecchi dispositivi, riconosciuti come un brevetto della società Craft.

Le autostrade maggiormente presidiate dai tutor sono la A1, con 10 tratti in direzione Nord e quattro in direzione Sud, e la A14, con 4 tutor verso nord e sei verso sud. Sulla A10, una delle autostrade più gettonate nel periodo estivo per chi soggiorna in Liguria, l'unico tratto monitorato è quello tra Celle Ligure e Albisola, in entrambe le direzioni.

Il sistema SICVe - PM si basa su un software brevettato, la tecnologia PlateMatching. Anziché concentrarsi sulle targhe di veicoli, il sistema mette a confronto immagini, abbinando quelle verosimili, accorciando i tempi dell’abbinamento e rendendolo più preciso. Così vengono meno le possibilità che ci siano scarti per mancanza di un corretto riconoscimento.

Tutor attivi 2019: dove sono? L'elenco delle tratte

Autostrada A1

Direzione Nord

SAN VITTORE - CASSINO

CASSINO - PONTECORVO

COLLEFERRO - VALMONTONE

ALL. RACC. ROMA NORD PER A1 - PONZANO ROMANO

PONZANO ROMANO - MAGLIANO SABINA

MAGLIANO SABINA - ORTE

FIRENZUOLA - BADIA

REGGIO EMILIA - CAMPEGINE

CAMPEGINE - PARMA

Direzione Sud

MODENA SUD DIR NORD - MODENA NORD DIR NORD

BADIA - FIRENZUOLA

ALL. A1 PER ROMA SUD - COLLEFFERRO

SAN VITTORE - CAIANELLO

MODENA SUD DIR SUD - ALL A14 A1 N DIR SUD

Autostrada A4

Direzione Ovest

DALMINE DIR OVEST - CAPRIATE DIR OVEST

CAPRIATE DIR OVEST - CAVENAGO DIR OVEST

Autostrada A7

Direzione Nord

BUSALLA - RONCO SCRIVIA

RONCO SCRIVIA - ISOLA DEL CANTONE

Autostrada A8

Direzione Nord

CASTELLANZA DIR NORD - BUSTO ARSIZIO

Autostrada A10

Direzione Ovest

CELLE LIGURE - ALBISOLA

Direzione Est

ALBISOLA - CELLE LIGURE

Autostrada A13

Direzione Nord

BOLOGNA INTERPORTO - ALTEDO

ALTEDO - FERRARA SUD

Direzione Sud

FERRARA NORD - FERRARA SUD

FERRARA SUD DIR SUD - ALTEDO DIR SUD

Autostrada A14

Direzione Nord

FORLI - FAENZA DIR NORD

FAENZA - ALL. RAVENNA SUD

BARI NORD DIR NORD - BITONTO DIR NORD

VALLE DEL RUBICONE - CESENA

Direzione Sud

FAENZA - FORLI DIR SUD

CASTEL SAN PIETRO DIR SUD - IMOLA DIR SUD

CESENA - VALLE DEL RUBICONE

VALLE DEL RUBICONE - RIMINI

Autostrada A16

Direzione Ovest

MONTEFORTE - BAIANO

Direzione Est

MONTEFORTE - AVELLINO OVEST

Autostrada A26

Direzione Nord

MASONE - BROGLIO

Direzione Sud

MASONE - MASSIMORISSO

Autostrada A30

Direzione Nord

SARNO - PALMA CAMPANIA

Direzione Sud

ALLACCIAMENTO A1 PER A30 - NOLA

SARNO - NOCERA PAGANI

Autostrada A5

Direzione Francia

TRAFORO MONTEBIANCO SUD - TRAFORO MONTEBIANCO NORD

Direzione Italia

TRAFORO MONTEBIANCO NORD - TRAFORO MONTEBIANCO SUD

Autostrada A56

Direzione Ovest

CAMALDOLI DIR OVEST - VOMERO DIR OVEST

FUORIGROTTA DIR OVEST - AGNANO DIR OVEST

Direzione Est

AGNANO DIR EST - FUORIGROTTA DIR EST

ARENELLA DIR EST - CAPODIMONTE DIR EST