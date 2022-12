Ewiva: la nuova rete di ricarica per auto elettriche di Volkswagen e Enel

La nuova joint adventure di Enel X e Volkswagen, ha inaugurato oggi 14 nuovi punti di ricarica

di Luca Labate

Nella giornata di oggi, il Gruppo Volkswagen e Enel X Way, hanno annunciato la nuova joint venture Ewiva per accelerare la quantità dei punti di ricarica in Italia. Lo scopo è quello di aumentare la rete di ricarica ad alta potenza in tutto il paese e nella giornata di oggi, in Via Flaminia 871, sono stati inaugurati 14 punti di ricarica (ciascuno con una potenza fino a 300 kW) e una lounge aperta a tutti i clienti, dove è stato installato un tetto con pannelli fotovoltaici fabbricati presso la 3Sunfactory di Enel in Sicilia. Elisabetta Ripa, capo di Enel X Way, all’evento di oggi ha affermato:

“Questa joint venture rappresenta una nuova pietra miliare nella spinta in corso di Enel X Way e Enel Group per diffondere la mobilità elettrica in tutta Italia accelerando lo sviluppo di una rete di ricarica ad alta potenza all'avanguardia, che contribuirà a rendere i veicoli elettrici la prima scelta per i conducenti. Nel processo, e in linea con la strategia adottata da Enel X Way nello sviluppo dell'infrastruttura di ricarica pubblica, stiamo adottando un approccio aperto, rendendo la rete disponibile per tutti i fornitori di servizi di mobilità e i conducenti di qualsiasi veicolo elettrico di tutti i produttori".

Ad oggi, la rete Ewiva comprende già 233 siti che possono essere usufruiti dagli utenti e l’obiettivo è quello di arrivare a 250 entro la fine dell’anno (per il 2023, dovrebbero essere 500). Inoltre, la joint venture prevede di raggiungere 3.000 punti di ricarica di potenza fino a 350 kW e alimentati da energia 100% rinnovabile entro il 2025. Infine, all’inaugurazione c’era anche il membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Volkswagen Thomas Schumall, che ha affermato: