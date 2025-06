F1. GP Austria, Hamilton: "Problemi ai freni, ma la Ferrari è migliorata molto. Continuiamo a spingere"

Lewis Hamilton chiude il Gran Premio d’Austria con un quarto posto, mentre la Ferrari si conferma seconda forza dietro la McLaren grazie al podio di Charles Leclerc. Nonostante qualche problema ai freni e il sottosterzo in gara, il sette volte campione del mondo vede segnali di progresso e rilancia la sfida per il resto della stagione

“Per quanto mi riguarda, in qualifica abbiamo avuto un piccolo problema nell’ultimo giro, dove ho perso un decimo decisivo”, ha commentato Hamilton al termine del Gran Premio ai microfoni di Sky Sport F1. “In gara fatico ancora un po’ con questa macchina, soprattutto per via del sottosterzo ad alta velocità, e i freni sono stati un problema costante, quindi ho dovuto gestirli con attenzione”, ha proseguito, riferendosi al lift and coast che ha dovuto adottare, in particolare, Charles Leclerc.

“Considerando tutto questo, lasciamo il Red Bull Ring in una posizione migliore rispetto a quella che avevamo prima, quindi dobbiamo continuare a spingere, attaccare e migliorare”, ha aggiunto Hamilton. “Come team credo che siamo progrediti, ed è molto positivo. Grazie a tutta la squadra, sono davvero grato a tutti. Credo che sia molto bello fare un passo avanti arrivando a essere il secondo team più veloce”, ha concluso. Parole confermate anche da Jerome d’Ambrosio, che ha ricoperto il ruolo di team principal per l’assenza di Frédéric Vasseur al muretto box della Rossa.