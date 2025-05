F1. GP Imola, che rimonta per Hamilton: "Strategia perfetta e finalmente a mio agio con la SF-25. Monaco è una pista storicamente forte per Ferrari, chissà"

“Se solo ci fossimo riusciti a qualificare meglio, oggi avremmo lottato per il podio, un qualcosa che comunque non ci aspettavamo. Magari se avessi avuto almeno altri cinque giri avrei potuto provarci avvicinandomi alle McLaren che sono veramente velocissimi con tutti i tipi di gomma. In partenza, purtroppo, sono rimasto anche bloccato dietro alla Mercedes ed ho perso terreno, ho dovuto attendere per poi sorpassare. La strategia, ripeto, è stata perfetta perché mi ha permesso di tornare a vita con le medie. Per me ogni gara che disputiamo è una novità, non so mai come potrebbe comportarsi la macchina. Non so cosa aspettarmi dalla settimana prossima, in particolare Monaco che è una pista dove Ferrari è stata storicamente forte. Spero che tutto quello che abbiamo appreso da questo weekend possa aiutarci per il prossimo, ma la domanda sul comportamento delle gomme sul giro secco resta aperta. Sono abbastanza fiducioso perché la nostra auto non è forte sulle curve veloci mentre a Montecarlo, invece, saranno più a media-bassa velocità quindi possiamo sperare in qualcosa, spingere il più possibile”.