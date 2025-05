F1. GP Imola 2025: Max Verstappen vince davanti alle due McLaren! Rimonta Ferrari con Hamilton 4° e Leclerc 6°. DNF per Antonelli

Max Verstappen ha vinto per la quarta volta consecutiva il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Secondo Lando Norris davanti ad Oscar Piastri e Lewis Hamilton. Sesto Leclerc mentre Antonelli DNF

La Formula 1 è tornata in pista per disputare il settimo appuntamento stagionale, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2025 . A vincere, per la quarta volta consecutiva all' Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola , è stato Max Verstappen che ha arginato le due vettura della McLaren , arrivata seconda con Lando Norris e terza con Oscar Piastri che ha pagato la Safety Car, proprio come Charles Leclerc . Grande rimonta per la Ferrari che ha chiuso in quarta posizione con Lewis Hamilton mentre il monegasco sesto. Ritiro per Andrea Kimi Antonelli .

Alla partenza del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2025, il miglior scatto è stato di Max Verstappen, che ha preso il comando tirando la staccata a Oscar Piastri, autore della pole. Alle loro spalle, Charles Leclerc ha cominciato subito la rimonta dalla undicesima posizione superando Isack Hadjar, sfruttando il vantaggio della gomma media, scelta dalla maggior parte dei piloti. Solo Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli, Nico Hülkenberg e Oliver Bearman avevano optato per la mescola dura, con l’obiettivo di allungare il primo stint.

Già al primo passaggio sul traguardo, Esteban Ocon è rientrato ai box per completare il cambio obbligatorio di mescola, passando dalla media alla dura. Al quarto giro, Leclerc ha avuto un acceso corpo a corpo con Pierre Gasly, che è finito lungo in ghiaia, scivolando in 14ª posizione. Nello stesso frangente, Lewis Hamilton ha perso la sua dodicesima posizione, superato da Andrea Kimi Antonelli.

All’undicesimo giro, Lando Norris ha portato un attacco deciso su George Russell alla Tosa, salendo in terza posizione e mettendosi all’inseguimento di Piastri e Verstappen. Poco dopo, Leclerc ha effettuato la sua sosta anticipata tentando un undercut, che ha funzionato sia su Russell che su Carlos Sainz, rientrati il giro successivo dietro al monegasco. Tre giri più tardi, anche Piastri si è fermato ai box, ma ha perso tempo prezioso per un problema alla gomma anteriore destra. Con Verstappen e Norris ancora in pista, la Red Bull ha chiesto via radio a Yuki Tsunoda — risalito in zona punti — di ostacolare Piastri per favorire la gara dell’olandese. Il giapponese, però, ha dovuto cedere la posizione all’australiano, che è così salito in decima piazza.

Al 20° giro, Piastri ha superato anche Oliver Bearman e Franco Colapinto, mentre Leclerc ha completato i sorpassi su Tsunoda e Bearman, trovandosi in aria pulita e con gomma dura per provare ad arrivare fino al traguardo. Al 29° giro, Lando Norris ha effettuato la sosta proprio mentre veniva esposta la bandiera gialla e attivata la Virtual Safety Car per il ritiro di Ocon, fermo in curva 8 per un problema tecnico.

La neutralizzazione ha favorito diversi piloti — tra cui Verstappen, Norris, Albon e Hadjar — che non si erano ancora fermati. Hanno montato la gomma dura, mentre Antonelli, Hamilton, Hülkenberg e Tsunoda, partiti con le hard, sono passati alla media per adempiere al cambio mescola obbligatorio. Non sono rientrate le due Aston Martin, scelta che si è rivelata penalizzante: Leclerc li ha superati facilmente grazie alla differenza di passo.

Al 34° giro, Hamilton ha finalmente superato Antonelli sfruttando un miglior passo gara, e due tornate più tardi anche Leclerc ha avuto la meglio sul bolognese, che è sceso in ottava posizione davanti a un Russell in crisi con le gomme. Al 41° giro, Piastri ha passato Albon all’esterno, togliendogli la zona podio, che il pilota Williams aveva mantenuto per gran parte della gara.

Al 46° giro è entrata in pista la Safety Car per il ritiro di Andrea Kimi Antonelli, anche lui vittima di un problema tecnico. Molti piloti — tra cui Verstappen, Norris, Albon, Hamilton, Hadjar, Alonso, Stroll, Colapinto e Bortoleto — ne hanno approfittato per effettuare la seconda sosta. Leclerc avrebbe voluto fermarsi, ma non aveva più gomme nuove disponibili se non la soft (C6), troppo rischiosa da usare per i 17 giri restanti.

La McLaren ha richiamato Norris ai box, e ciò ha permesso a Piastri di salire in seconda posizione, con il britannico rientrato terzo. Alla ripartenza, a 10 giri dal termine, Verstappen ha mantenuto la testa, seguito da Piastri e Norris, con gomma più fresca rispetto al compagno. Leclerc ha tentato di superare Norris, ma ha preferito non forzare per non stressare ulteriormente le sue hard e mettersi a rischio con Albon alle spalle, che aveva montato gomme dure durante la Safety Car. Albon ha superato Leclerc, ma è finito lungo in ghiaia e ha perso la posizione a favore di Hamilton. Nel frattempo, Norris ha portato un attacco deciso al compagno di squadra, riprendendosi la seconda posizione.

Alla bandiera a scacchi, Max Verstappen ha tagliato il traguardo per primo, conquistando la quarta vittoria consecutiva a Imola. Secondo posto per Lando Norris, seguito da Oscar Piastri che completa il podio. Lewis Hamilton ha chiuso in quarta posizione dopo una bella rimonta, davanti a Alexander Albon. Charles Leclerc è sesto, dopo aver lasciato sfilare Albon nel finale per evitare una possibile penalità. Chiudono la zona punti: George Russell, Carlos Sainz, Isack Hadjar e uno straordinario Yuki Tsunoda, partito ultimo. Appena fuori dai punti Fernando Alonso, penalizzato dalla scelta di non fermarsi sotto Safety Car, seguito da Hülkenberg, Gasly, Lawson, Stroll, Colapinto, Bearman e Bortoleto. Ritirati Andrea Kimi Antonelli ed Esteban Ocon.