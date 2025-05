F1. Qualifiche GP Imola, Hamilton: "Giornata impressionante perché non riuscivo ad avere grip nonostante le soft nuove"

Le qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2025 , settimo appuntamento stagionale di Formula 1, non si sono concluse nel migliore dei modi per Ferrari . Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton non hanno passato il taglio del Q2 per via dei problemi della SF-25 dell’introduzione delle gomme nuove, soft in particolare, che non gli permettono di migliorare sul giro secco. Ecco le parole del sette volte campione del mondo.

“È stata una giornata devastante, anzi disgustevole perché la macchina, generalmente parlando, andava bene. Anche il set-up andava bene così come i freni che hanno funzionato, sostanzialmente tutto al posto giusto. Semplicemente non riuscivo ad andare più veloce di così anche con delle soft nuove” ha esordino ai nostri microfoni Lewis Hamilton. “L’unica nota positiva sono stati i tifosi che sono fantastici. Sono alquanto impressionato dai tempi che abbiamo fatto, per meglio dire spaventato. Ripeto, l’auto era migliore ma è il massimo che siamo riusciti a fare. È un bel circuito questo ma se finisci nell’aria sporca rimani bloccato e non puoi sorpassare”.

“Mi aspetto che il passo gara sia buono, almeno il mio era decente e forse possiamo progredire ma non sarà facile per le prestazioni che abbiamo. Ho diversi ani di esperienza qui e posso dire che non sarà facile e questo non ha molto senso per noi perché comunque la vettura non funzione. Sarà una stagione complicata ma cercherò di fare miglioramenti, almeno dal mio punto di vista. Ma bisogna rifondare il team dalle basi per poter ritrovare il grip, fare cambiamenti ogni anno ed aiutare l’intera squadra” ha chiosato Lewis Hamilton.