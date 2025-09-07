Formula 1. Ala posteriore scarica, ma non solo: ecco come Verstappen ha trionfato a Monza

Ecco come Max Verstappen ha battuto le McLaren nel Gran Premio d'Italia 2025 di Formula 1 a Monza

di Diletta Colombo

Max Verstappen a Monza si è preso la vittoria con la media più elevata di sempre, come se non avesse già lasciato abbastanza il segno in una Formula 1 che, tuttavia, non domina più con la facilità di una volta. Affinché il quattro volte campione del mondo potesse mettere il suo segno sul Gran Premio d’Italia 2025 di Formula 1 è servita una commistione di fattori. L’aggiornamento al fondo ha portato i suoi frutti, ma a fare la differenza è stata la configurazione scarica della vettura, con un’ala posteriore aggressiva. Tra le monoposto attuali, la Red Bull RB21 presenta la maggior efficienza con un assetto a basso carico.

Questo era diventato evidente a Silverstone, quando Verstappen con un’ala scarica apparentemente contro logica si era preso una pole position sensazionale. In quel caso si trattava di un azzardo, mentre a Monza la configurazione scelta dalla Red Bull – che ha lavorato appositamente a un’ala per queste circostanze – risultava perfetta. Dopo qualche turbolenza in partenza, con la bagarre con Lando Norris, Verstappen ha potuto gestire senza alcun problema la corsa, grazie a un altro fattore decisivo. A Monza, infatti, il degrado degli pneumatici è stato praticamente nullo. Se non fosse stato per l’obbligo del cambio mescola, si sarebbe potuto disputare l’intero Gran Premio senza cambiare gomme. Lo dimostra lo stint monstre di Esteban Ocon da 51 giri con le hard. Il degrado nullo ha di fatto reso trascurabile uno dei punti forti della McLaren MLC39, la capacità di preservare le gomme. Verstappen ha spinto come un matto, riuscendo ad aprire un distacco di quasi 20 secondi su Lando Norris su una pista su cui il carico extra generato dalla MCL39 diventa un handicap non di poco conto.

Verstappen ha regalato la prima vittoria – se non si conta la Sprint di Spa – al suo nuovo team principal, Laurent Mekies, nel giorno in cui la McLaren ha creato un precedente potenzialmente scomodo. La scelta di far avvicendare Oscar Piastri e Lando Norris dopo la lunga sosta accusata da quest’ultimo sul finale di gara sembra un modo per non girare ancora di più il coltello nella piaga dopo i 25 punti persi da Lando a Zandvoort per un ko tecnico di cui non aveva alcuna colpa. E se una settimana fa era stata la MCL39 ad ammutolirsi, in questo caso a penalizzare Norris è stato l’errore umano di un meccanico. L’impegno di Andrea Stella nel rendere il più possibile equa la sfida tra Norris e Piastri gli fa indubbiamente onore. Ma viene da chiedersi dove verrà tracciato il confine. Se uno dei due papaya dovesse ritrovarsi sfavorito dalle circostanze, la bilancia verrebbe rimessa in pari nello stesso modo? Per quanto una scuderia possa essere corretta con i propri piloti, non è improbabile che un imprevisto possa cambiare le sorti di un mondiale. Ne sa qualcosa Lewis Hamilton, il cui mondiale 2016 fu fortemente influenzato dal ko tecnico in Malesia. La sfortuna, a volte, ci mette lo zampino. Anche questo, dopotutto, fa parte delle corse.