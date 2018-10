Emilia Romagna, revoca allo stop dei Diesel Euro 4

Marcia indietro sullo stop ai Diesel Euro 4 in Emilia Romagna: «Abbiamo tolto l'imposizione sui Diesel euro 4, stringeremo però le misure emergenziali. Ad esempio: da quattro giorni di sforamento si passerà a 3 dopo i quali scatterà il blocco. Investiremo per aumentare le domeniche ecologiche e metteremo 5 milioni di euro, risorse della Regione, per la rottamazione dei veicoli privati non commerciali». Queste sono le parole del presidente della regione, Stefano Bonaccini, al termine dell'incontro con i i sindaci di 30 comuni sul piano aria regionale.

Questa riunione, durata oltre sei ore, partiva da alcune deroghe concesse dai comuni bolognesi per la circolazione dei diesel Euro 4, fermati invece dalle misure regionali. "Abbiamo fatto una lunghissima riflessione con i comuni - ha aggiunto Bonaccini - le misure per il bacino padano che abbiano validità devono essere prese tutte insieme".

A differenza delle altre regioni della pianura padana firmatarie dell'“Accordo di Bacino Padano per il Miglioramento della Qualità dell'Aria" (Lombardia, Piemonte e Veneto), che hanno adottato le restrizioni fino alle Diesel Euro 3, l'Emilia Romagna per il periodo invernale 2018-2019 aveva scelto di bloccare anche le auto Diesel Euro 4 con e senza filtro antiparticolato in aggiunta alle Euro 3 ed alle Euro 0, 1 e 2 già interessate dai blocchi del traffico.