Maserati sbarca al Car Village di Sesto Fiorentino: il lusso del Tridente conquista la Toscana

A Sesto Fiorentino apre un nuovo capitolo per il lusso su quattro ruote: Maserati arriva ufficialmente al Car Village , nel cuore dell’Osmannoro, ampliando l’offerta di una delle concessionarie più importanti della Toscana. Car Village S.r.l., già punto di riferimento per marchi come Fiat , Jeep , Abarth , Lancia e BYD , aggiunge così al proprio portafoglio il Tridente, segnando un passo decisivo verso il segmento premium e rafforzando l’identità del polo automobilistico dell’area fiorentina.

Il nuovo showroom Maserati accoglie i clienti in uno spazio raffinato dove design , tecnologia e tradizione del marchio si fondono in un ambiente pensato per valorizzare ogni modello della gamma. L’esperienza offerta punta a un livello di esclusività elevato, con servizi di consulenza personalizzata e un’ assistenza post-vendita dedicata , in linea con gli standard del marchio modenese. L’apertura di questo spazio non rappresenta soltanto un traguardo per Car Village, ma anche un investimento strategico per l’intero territorio. La posizione nell’area dell’Osmannoro consolida la zona come punto di riferimento per gli appassionati di automobili di alta gamma.

Elisa Weltert , South Europe General Manager per Maserati, spiega che “all’interno, lo showroom è concepito come un museo , con poche auto alle quali però viene data importanza tramite gli impianti luminosi a LED appositi - gli stessi che vengono utilizzati nelle fasi finali di controllo qualità alla fine delle catene di montaggio - quasi a renderle delle opere d’arte in esposizione. La configurazione delle vetture, grazie anche al programma tailor-made “Officine Fuoriserie” , avviene in una continua alternanza tra online ed offline , con un configuratore virtuale su schermo ed un vero e proprio atelier dove scegliere e toccare con mano i diversi materiali che andranno poi a rivestire gli interni”.

“La presenza di un brand come Maserati contribuisce inoltre a innalzare il profilo del distretto automobilistico locale, con una fetta del pubblico di alto livello largamente orientata alle versioni speciali, come Trofeo e GT2 Stradale ed alla personalizzazione ulteriore tramite il progetto Officine Fuoriserie” afferma Alberto Catania, amministratore delegato di Car Village. Il distretto, già riconosciuto per la professionalità e la cura verso il cliente, affronta ora una nuova sfida: mantenere gli elevati standard richiesti da un marchio che fa dell’eccellenza il proprio segno distintivo. Le prospettive sono incoraggianti, con la possibilità di sviluppare eventi esclusivi, test drive dedicati e iniziative orientate alla mobilità di lusso anche elettrificata. Con l’arrivo di Maserati, Sesto Fiorentino si conferma una delle capitali toscane dell’automotive e Car Village rafforza il proprio ruolo di protagonista nella distribuzione e nell’assistenza del panorama nazionale.