Più di centomila spariti: in Italia crescono i furti

Sono questi i principali indicatori che emergono dal “Dossier sui Furti di veicoli”, elaborato da LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp (Nasdaq: CAMP) specialista nelle soluzioni telematiche per l’automotive e nel recupero dei veicoli rubati, che ha raccolto e analizzato i dati forniti dal Ministero dell’Interno sul 2021, integrati con elaborazioni e report nazionali e internazionali sul fenomeno.

Dopo il sensibile arretramento del fenomeno nel 2020, lo scorso anno i furti di veicoli sono tornati a crescere, seppur di poco (+2%): dai 102.708 casi del 2020 a 104.372; la crescita riguarda in particolare le categorie vetture/SUV e moto/scooter e ha invece risparmiato mezzi pesanti e furgoni.

A preoccupare è anche la difficoltà nel recupero dei veicoli rubati con la percentuale di ritrovamenti che nel 2021 è scesa al 37%: quasi due veicoli rubati su tre spariscono nel nulla.

Quasi tutte le regioni d’Italia in cui il fenomeno assume dimensioni consistenti hanno registrato dati in aumento: ben significativa la crescita registrata in Campania (+7%) che consolida così il primato di area a maggiore rischio, con quasi 27.500 furti in un anno, pari al poco invidiabile primato di 75 veicoli rubati ogni giorno.

A distanza segue il Lazio, con 18.215 veicoli nel 2021 e un altro primato, quello per il tasso di recupero più basso a livello nazionale: solo il 30%, rispetto al dato nazionale del 37%, dei mezzi sottratti viene restituito al legittimo proprietario.

Completano il quintetto delle aree a “bollino rosso” Puglia (14.498 furti), Sicilia (13.180) e Lombardia (11.636), con quest’ultima nelle posizioni di vertice per quanto riguarda i SUV; in Basilicata, Valle D’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Trentino Alto Adige e Umbria, le sottrazioni non raggiungono quota 500 casi l’anno.

«I dati raccolti nel nostro dossier lanciano un allarme - afferma Maurizio Iperti, Presidente LoJack EMEA - :dopo il calo registrato nell’anno dello scoppio della pandemia, il business criminale ha recuperato il terreno perduto e si è rafforzato soprattutto in alcune aree del Paese, dove opera in maniera quasi scientifica. Gran parte dei furti avvengono mentre il veicolo è parcheggiato. Trascorse le prime ventiquattro ore, le possibilità di rintracciarlo si riducono al minimo: attivare il prima possibile le ricerche e dotarsi di dispositivi hi-tech non facilmente hackerabili aumenta le possibilità di successo, con interventi rapidi ed efficaci».

Nella classifica delle vetture preferite dai ladri, le prime quattro posizioni sono inalterate rispetto al 2020: sempre in testa la Fiat Panda con 8.816 sottrazioni, seguita da Fiat 500 (6.743 unità), Fiat Punto (5.292) e Lancia Ypsilon (2.979); sale di un posto la Smart ForTwo Coupè (1.389) che scalza la Volkswagen Golf (1.381) dal 5° posto, mentre completano la hit parade Renault Clio (1.284), Ford Fiesta (1.059), Opel Corsa (824) e Fiat Uno (559); in totale, questi dieci modelli rappresentano il 44% del fenomeno furti auto in Italia.