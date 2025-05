Stellantis e la nomina di Antonio Filosa: la video intervista di Masterpilot

Dal 23 giugno Antonio Filosa diventerà ufficialmente il nuovo CEO di Stellantis, raccogliendo l’eredità di Carlos Tavares in un momento decisivo per il futuro del gruppo. Italiano, con una lunga carriera interna al colosso nato dalla fusione tra FCA e PSA, Filosa dovrà affrontare sfide complesse: il rilancio dei marchi storici come Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati, la transizione verso l’elettrico e la riorganizzazione industriale degli stabilimenti italiani.

In questa intervista di Emiliano Perucca Orfei a Pierluigi Bonora de Il Giornale e Direttore di ACI Radio analizziamo i possibili scenari che si aprono con il suo insediamento, tra opportunità e rischi. A fare da sfondo, un settore automobilistico in rapida trasformazione, la concorrenza cinese in crescita e un confronto sempre più acceso tra strategie industriali e politica europea.