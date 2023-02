Ineos Grenadier: le VERE fuoristrada le SANNO FARE

L'abbiamo guidata, finalmente, la nuova Ineos Grenadier. Il primo fuoristrada, e sottolineiamo il primo, sfornato dall'azienda britannica guidata da Sir Jim Ratcliffe è ora realtà ed un po' alla volta, partendo dall'ex-stabilimento francese di smart (Hambach), arriverà nelle concessionarie di tutto il mondo per colmare un vuoto lasciato nel mondo dell'off-road da sua maestà Land Rover Defender. Sì perché nonostante non vi sia alcuna parentela con il prodotto che ha dato il via, assieme a Jeep Wrangler, al successo di questo segmento così specialistico, va anche detto che idealmente Ineos raccoglie il testimone di quel fuoristrada che il Gruppo Jaguar Land Rover ha scelto di abbandonare in favore di un SUV ad altissime prestazioni, anche off-road, che però si rivolge ad un pubblico completamente diverso rispetto al passato.

Non che non si possa andare in fuoristrada con la nuova Defender, anzi, ma per tutto quello che è legato all'universo della facilità di riparazione ed i costi non è certo l'esempio di facilità ed economia che era in passato. Ecco perché i puristi, pur ammettendone le doti di forza, non amano l'erede tecnologica della loro Defender.

Per certi versi ricorda un po' la storia della Vespa a marce fatta da Piaggio e quella realizzata dalla indiana LML che si è presa per molti anni quella nicchia di appassionati che uno scooter automatico non l'avrebbero mai comprato: la differenza, però, è che LML la Vespa la produceva in "licenza" mentre nella Ineos Grenadier della Defender non c'è un solo bullone.

Anzi, è un veicolo talmente diverso da far sentire in ogni singolo dettaglio un salto generazionale che non si percepisce nella concorrenza diretta. Che ad onor del vero sono presenti sul mercato con prodotti decisamente più datati e tecnologicamente meno avanzati. La squadra messa a punto in un "momento di follia" dal business-man britannico con il pallino dell'auto, dunque, ha individuato un segmento di mercato in totale abbandono in cui c'era in realtà spazio per uscire con un prodotto completamente nuovo, che strizzasse l'occhio ai puristi ma che fosse anche in grado di non far rimpiangere un'auto normale nell'uso quotidiano: ecco perché sono stati scelti il motore sei cilindri in linea 3.0 (diesel o benzina) BMW in abbinamento al cambio automatico a convertitore di coppia ZF e una trasmissione che basa la propria forza sul transfer-case realizzato in America da Tremec e sugli assali realizzati in Italia dalla Carraro di Padova, specializzata nella produzione di componentistica per i mezzi agricoli e industriali.