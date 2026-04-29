Mazda CX-60 2026: può un SUV farti davvero godere alla guida? La risposta è sì, e ora va ancora meglio

La Mazda CX-60 Model Year 2026 non cambia nell'aspetto, ma migliora dove conta davvero: sospensioni posteriori rilavorate per rispondere alle critiche dei clienti, omologazione HVO 100 per il diesel, Driver Emergency Assist e doppi vetri anteriori. L'abbiamo guidata da Roma fino in Abruzzo, e il risultato è quello di un SUV che riesce a farti sentire davvero connesso alla strada.

La Mazda CX-60 non è una novità. È sul mercato dal 2022, è già ampiamente conosciuta, e per il 2026 non cambia nulla nell'aspetto, né fuori né dentro. Eppure Mazda ha scelto di portarci in Abruzzo, tra le strade della Marsica e le curve che scendono verso Santo Stefano di Sessanio, per farci guidare questo aggiornamento. E la scelta del territorio dice già qualcosa sul tipo di aggiornamento di cui stiamo parlando.

Non si tratta di restyling, non si tratta di nuovi motori. Si tratta di affinamenti, ed è quello che in giapponese si chiama Kaizen, il miglioramento continuo e consapevole. E tra questi affinamenti ce ne sono due che meritano attenzione più degli altri: la rielaborazione delle sospensioni posteriori e l'omologazione per il carburante HVO 100. Il primo cambia concretamente come la vettura si guida. Il secondo apre uno scenario interessante sul fronte dei costi e della sostenibilità.

Ma partiamo dall'inizio, e partiamo dalla domanda che vale la pena porsi su una vettura come questa: può un SUV di questo formato - quasi 4,75 metri di lunghezza, trazione integrale, motore longitudinale - farti davvero godere alla guida? La risposta, dopo 400 chilometri tra autostrada, strade provinciali e tornanti appenninici, è sì. E il Model Year 2026 lo fa meglio di prima.