F1 2026, Norris predica calma sulla McLaren: “Anche se non partiamo davanti, sappiamo come recuperare”

La stagione 2026 di Formula 1 scalda i motori con il primo media day dell’anno al Gran Premio d’Australia . Nel paddock di Melbourne, questa volta, Lando Norris entra da campione del mondo in carica, con un titolo da difendere. Ma non sarà così facile: il regolamento è cambiato e la McLaren – stando alle parole dei diretti interessati – non è più la scuderia da battere, partendo quindi da inseguitrice .

Con la nuova era tecnica, tutti i riferimenti precedenti sono azzerati e, di conseguenza, la squadra papaya non partirà con il ruolo di favorita nonostante il dominio nelle ultime due stagioni dell’effetto suolo. La MCL40 vista nei test in Bahrain ha evidenziato potenziale, ma anche un ampio margine di miglioramento. A penalizzare le prestazioni, in particolare nelle partenze, è stata la power unit Mercedes, non ancora perfettamente integrata con telaio e aerodinamica, causando ritardi e stallamenti nelle procedure di start. Andrea Stella a Sakhir è stato chiaro: “Ferrari e Mercedes sono avanti, noi leggermente indietro con la Red Bull”. Ma Lando Norris vede una situazione migliore per il team di Woking.

“Non credo che partiremo con il piede sbagliato – ha dichiarato ai media presenti a Melbourne, come riporta Motorsport.com UK – Anche se sei secondo, terzo o quarto più veloce, non credo sia un problema. Penso che sia comunque un'ottima posizione da cui partire. Negli anni precedenti, quando era più difficile migliorare nel corso di una stagione, abbiamo dimostrato di poterlo fare. E continuo a credere che sarà una stagione lunga, molto lunga”.