F1. Antonelli: “A Monza andrò in penalità”. Ma Mercedes prepara il grande aggiornamento

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Dopo le vacanze in Sardegna, in cui ha passato del tempo con grandi dello sport italiano come Alberto Tomba e Marco Belinelli, Andrea Kimi Antonelli è pronto a ruggire di nuovo in pista. Ma su quello che ha fatto finora nella stagione 2026 di Formula 1 non si è voluto soffermare nemmeno a bocce ferme. “Ci ho pensato veramente pochissimo. L’insegnamento più importante della prima parte della stagione è stata l’importanza di non concentrarmi troppo sul risultato finale”. Non lo vuole nemmeno nominare, il mondiale, tanto è scaramantico Kimi, che continua a ragionare gara per gara.
L’unico scoglio per Antonelli durante la pausa estiva è stata la ripresa degli allenamenti. “Il primo giorno è stato traumatico. Mi ero abituato a svegliarmi all’una e mi sono dovuto alzare alle 8 e immergermi subito in una vasca ghiacciata. Non riuscivo a processare cosa mi stesse succedendo”, ha spiegato alla stampa italiana selezionatissima presente a Zandvoort, tra cui Automoto. Ma ora è tempo di concentrarsi su una gara che la Mercedes vivrà in affanno tecnico, visto che di upgrade importanti da Brackley non se ne vedono da tempo.
“Non abbiamo aggiornamenti sostanziali dal Canada. È normale che gli altri team portando degli aggiornamenti si avvicinano, e addirittura in alcune piste sono più competitivi. Qui abbiamo portato una piccola miglioria al cooling per ridurre il drag della monoposto, ma non è un aggiornamento che garantisce performance. Se dovesse farlo, ben venga”. “Il nostro grande pacchetto arriverà più avanti, tra un paio di gare”, rivela Antonelli
“Il team sta valutando se portarlo prima o continuare a svilupparlo per renderlo ancora più consistente. Con questo upgrade speriamo di fare un passo in avanti importante in termini di performance. E comunque, anche se non stiamo portando nulla, la macchina è ancora molto competitiva”. A Zandvoort Antonelli vede della partita le avversarie principali: “mi aspetto McLaren e Ferrari molto competitive, anche grazie ai loro aggiornamenti. E non si può mai escludere Max dai giochi. Sarà tirata per i quattro top team. Molto dipenderà anche dal meteo, vista la possibilità che piova. Si rimescoleranno le carte”.
Ma chi è secondo Kimi la rivale più accreditata per la seconda parte della stagione? “Direi la Ferrari. A Monza arriverà l’aggiornamento frutto dell’ADUO, e sarà interessante vedere quanto guadagneranno. Vedremo anche se decideranno di ridurre l’aletta dietro allo scarico, visto che dà downforce in curva, ma toglie potenza. La McLaren è molto forte, ma bisogna capire quanti aggiornamenti riusciranno a portare. Credo che questo pacchetto sia l’ultimo davvero consistente per loro”.
A proposito di Monza, Antonelli conferma che andrà in penalità per la sostituzione della power unit nella sua gara di casa. “È una decisione che viene anche da me. È una delle piste su cui i sorpassi sono più agevoli. È vero che è la mia gara di casa, ma devo pensare al campionato. È importante scegliere il tracciato su cui ho la chance migliore per recuperare delle posizioni. Se il passo dovesse essere buono e riuscissi a fare bene in qualifica potrei rimontare”.
La grande notizia del media day di Zandvoort, però, è il rinnovo fino al 2030 di Max Verstappen. “Ero convinto che non si sarebbe ritirato – riflette Kimi -. Le modifiche regolamentari, soprattutto per il 2028, faranno una differenza sostanziale. E se dopo il 2030 dovessero tornare i V8 ancora meglio. Il 2026 a livello di guida sarà l’anno più difficile”. Ma lui si vedrebbe una bandiera della Mercedes come Verstappen lo è della Red Bull? “La Mercedes ha puntato su di me sin da quando ero piccolo. È il team che mi ha portato dove sono ora. Devo moltissimo alla Mercedes, e mi trovo benissimo qui. Conosco Toto da tantissimo tempo, e con Bono mi trovo alla grande. Spero di poter vincere tantissimo con loro. Poi in un futuro lontano si vedrà”.
Molto più vicino, invece, è il gran finale di questa stagione, che nel caso della cancellazione dei GP del Qatar e di Abu Dhabi potrebbe consumarsi a Imola. Antonelli sorride quando gli viene sollevata questa eventualità. “C’è il dubbio su come andrebbero le cose con il meteo, visto che a dicembre il rischio di pioggia e nebbia aumenta. Sarebbe bello correre lì, ma a campionato finito, a mente sgombra”. Lui continua a non volerlo nominare, quel titolo mondiale che potrebbe cogliere. Superstizioso com’è, non ci stupisce. Ma lo sa bene anche lui quale può essere l’epilogo di questo campionato.