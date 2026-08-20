F1. Antonelli: “A Monza andrò in penalità”. Ma Mercedes prepara il grande aggiornamento

Andrea Kimi Antonelli rivela che andrà in penalità a Monza, anteponendo a un potenziale exploit in casa la corsa verso il mondiale 2026 di Formula 1. E sul prossimo pacchetto di aggiornamenti di casa Mercedes dice...

di Diletta Colombo

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Dopo le vacanze in Sardegna, in cui ha passato del tempo con grandi dello sport italiano come Alberto Tomba e Marco Belinelli, Andrea Kimi Antonelli è pronto a ruggire di nuovo in pista. Ma su quello che ha fatto finora nella stagione 2026 di Formula 1 non si è voluto soffermare nemmeno a bocce ferme. “Ci ho pensato veramente pochissimo. L’insegnamento più importante della prima parte della stagione è stata l’importanza di non concentrarmi troppo sul risultato finale”. Non lo vuole nemmeno nominare, il mondiale, tanto è scaramantico Kimi, che continua a ragionare gara per gara.

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L’unico scoglio per Antonelli durante la pausa estiva è stata la ripresa degli allenamenti. “Il primo giorno è stato traumatico. Mi ero abituato a svegliarmi all’una e mi sono dovuto alzare alle 8 e immergermi subito in una vasca ghiacciata. Non riuscivo a processare cosa mi stesse succedendo”, ha spiegato alla stampa italiana selezionatissima presente a Zandvoort, tra cui Automoto. Ma ora è tempo di concentrarsi su una gara che la Mercedes vivrà in affanno tecnico, visto che di upgrade importanti da Brackley non se ne vedono da tempo. “Non abbiamo aggiornamenti sostanziali dal Canada. È normale che gli altri team portando degli aggiornamenti si avvicinano, e addirittura in alcune piste sono più competitivi. Qui abbiamo portato una piccola miglioria al cooling per ridurre il drag della monoposto, ma non è un aggiornamento che garantisce performance. Se dovesse farlo, ben venga”. “Il nostro grande pacchetto arriverà più avanti, tra un paio di gare”, rivela Antonelli

“Il team sta valutando se portarlo prima o continuare a svilupparlo per renderlo ancora più consistente. Con questo upgrade speriamo di fare un passo in avanti importante in termini di performance. E comunque, anche se non stiamo portando nulla, la macchina è ancora molto competitiva”. A Zandvoort Antonelli vede della partita le avversarie principali: “mi aspetto McLaren e Ferrari molto competitive, anche grazie ai loro aggiornamenti. E non si può mai escludere Max dai giochi. Sarà tirata per i quattro top team. Molto dipenderà anche dal meteo, vista la possibilità che piova. Si rimescoleranno le carte”. Ma chi è secondo Kimi la rivale più accreditata per la seconda parte della stagione? “Direi la Ferrari. A Monza arriverà l’aggiornamento frutto dell’ADUO, e sarà interessante vedere quanto guadagneranno. Vedremo anche se decideranno di ridurre l’aletta dietro allo scarico, visto che dà downforce in curva, ma toglie potenza. La McLaren è molto forte, ma bisogna capire quanti aggiornamenti riusciranno a portare. Credo che questo pacchetto sia l’ultimo davvero consistente per loro”.