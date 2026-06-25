Il campione del mondo in carica fa il punto della situazione in casa McLaren alla vigilia del weekend in Stiria: dal podio di Barcellona alla nuova ala posteriore in stile Ferrari, fino al retroscena sulla statua di cera al Madame Tussauds

di Mara Giangregorio







Il caldo della Stiria ha accolto la Formula 1 per il nono appuntamento stagionale, il Gran Premio d’Austria 2026. La McLaren è pronta a scendere in pista sui saliscendi del Red Bull Ring per trovare risposte dopo il podio conquistato a Barcellona da Lando Norris. Il campione del mondo in carica sa bene che manca ancora performance alla MCL40, che la strada è lunga e che servono parecchi miglioramenti per tornare alla competitività di un tempo. L’umore, tuttavia, resta alto nel box di Woking. Foto copertina: ANSA

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Il cambio regolamentare ha spazzato via il sofisticato livello di prestazione espresso dalla McLaren lo scorso anno. Con una nuova vettura tutto ricomincia da zero e, con l’introduzione della nuova power unit Mercedes, per la squadra di Andrea Stella il tema dell’integrazione rappresenta il vero cruccio da affrontare e risolvere il prima possibile. Ma in attesa che questo avvenga, Lando Norris ha fatto un piccolo salto nelle glorie del passato con la presentazione della sua statua di cera, che sarà ora esposta al Madame Tussauds di Londra. “È qualcosa di davvero speciale. È un traguardo incredibile il fatto che abbiano scelto me tra le persone da inserire lì dentro”, ha ammesso Norris. “La gente viaggia per vedere queste cose, e trovarsi accanto a molte altre celebrità straordinarie e, cosa per me ancora più importante, a sportivi incredibili, è davvero fantastico. Un progetto lungo, ovviamente, ma sono felice di vederlo completato”. Per ringraziare il team che ha lavorato duramente negli ultimi mesi per la realizzazione dell’opera – “mi spiace che abbiano dovuto guardarmi per così tanto tempo”, ha scherzato – il britannico ha regalato loro la sua tuta da gara originale. “Non amo cedere le mie tute. Mi piace conservare tutto il mio materiale il più possibile, ma questo progetto meritava la donazione. Oltre a questa, ho regalato anche il casco; volevano inserirci anche un orologio, ma non è stato possibile. Quindi sì, è bello vedere una cosa del genere, ed è fantastico soprattutto per il fatto che i bambini più piccoli e i tifosi possano andare a vederla. È qualcosa di cui vado fiero”. Ma ora bisogna pensare al weekend della Stiria, dove la McLaren ha sempre dimostrato di avere un buon passo sui saliscendi del Red Bull Ring. Un ottimo riscaldamento in vista del prossimo fine settimana di gara che si disputerà a casa sua, a Silverstone, dove ha vinto lo scorso anno e dove tornerà da campione del mondo. “Credo sia qualcosa di molto speciale per me, ma spero anche per tutti loro”, ha commentato riferendosi ai suoi connazionali. “È la gara più emozionante dell'anno, ho visto tutte le tribune piene e tutto il resto, quindi è sempre elettrizzante. Sono pronto per quello, ma allo stesso tempo spero che l'Austria sia semplicemente una buona gara per noi. È una pista che mi è sempre piaciuta, dove sono andato bene e ho ottenuto successi”.

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“L’anno scorso abbiamo fatto una bella corsa qui, voglio fare bene per noi come squadra, quindi ci speriamo. Confidiamo che, tra i tracciati che possono adattarsi di più o di meno alla nostra vettura, questo sia decisamente uno di quelli favorevoli. Sappiamo però anche dove siamo forti e dove siamo deboli. Ci sono alcune curve a bassissima velocità qui – e a Monaco abbiamo avuto la prova che non siamo al passo nei tratti lenti. Ci sono anche curve a velocissima percorrenza, un terreno dove sappiamo che la macchina, allo stesso tempo, non è la più forte rispetto a certi altri team. È una pista dove possiamo portare la vettura nella giusta finestra di utilizzo, dove possiamo trovare un buon bilanciamento nel set-up. È chiaramente un tracciato che può vederci performanti, ma è difficile saperlo prima, quindi preferisco contenermi”. E ora bisogna contenersi anche nelle aspettative, perché le performance attuali ancora non permettono di puntare alla vittoria. Una realtà che Norris ha accettato, seppur a fatica. “Mi piacerebbe vincere più gare, è la sensazione più bella del mondo. Però penso di aver accettato molto presto in questa stagione che non avremmo vinto nell'immediato. A essere onesti, siamo andati vicini a Miami e il nostro passo era buono in Giappone, quindi chissà che non arrivi una bella sorpresa. Credo semplicemente che ci si debba riadattare molto rapidamente, e penso che come squadra lo stiamo facendo bene. Si tratta solo di resettare gli obiettivi. Una vittoria, banalmente, diventa: ‘Hai ottenuto il massimo possibile oggi?’. Questa è una domanda che dobbiamo porci il venerdì, il sabato e la domenica. Il terzo posto dello scorso weekend è stato come una vittoria per noi. È sembrata una gara lineare, ho performato molto bene e ho guidato al massimo per tutto il fine settimana. Quello è sembrato un successo; era solo un terzo posto, ma questa è l'aspettativa annuale che dobbiamo fissare. Alla fine della giornata è tutto relativo, finché non arriverà il momento in cui potremo vincere una vera gara. Fino ad allora devi fare solo un passo alla volta e massimizzare lo sforzo”.

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