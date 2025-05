F1. GP Miami, disfatta Ferrari nelle qualifiche. Vasseur: "Sono convinto che il nostro passo sarà migliore in gara sulla lunga distanza"

Il sorriso sul volto del team della Scuderia al termine della Sprint grazie al podio conquistato da Lewis Hamilton è durato ben poco, giusto il tempo di andare in qualifica. È lì che si è consumata la disfatta della Ferrari che ha visto il sette volte campione del mondo essere eliminato nel Q2 del Gran Premio di Miami 2025 , sesto appuntamento stagionale della Formula 1, e l’ottava posizione di Charles Leclerc . Piove dunque sul bagnato in casa Ferrari, e Vasseur spera che piova anche in gara.

“Se ci servono aggiornamenti? Questa macchina in gara a Jeddah è stata la più veloce in pista, si tratta di estrarne il potenziale” ha sottolineato Vasseur, anche se Charles Leclerc, qualificato ottavo, ha ammesso l’esatto opposto. “Per domani dobbiamo sperare in una bella precipitazione, oggi nella Sprint siamo riusciti a salire sul podio attraverso alla strategia. Sono convinto che il nostro passo sarà migliore in gara sulla lunga distanza, ma partendo da dove partiamo, sarà difficile rimontare. Vedremo come andrà il primo giro e quale sarà il nostro ritmo” ha proseguito poi Vasseur ai microfoni di Sky Sport F1.