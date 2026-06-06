Le qualifiche del Gran Premio di Monaco sono uno degli step più belli e complicati da gestire. Fare bene nel Principato è uno statement non solo per la stagione e l’economia del weekend di gara, ma per l’intera Formula 1. La patinatura del paddock sbiadisce dinanzi alle monoposto che sfrecciano vicino ai muretti, con l’errore fatale sempre dietro l’angolo. Questa complessità, però, non ha messo in difficoltà Andrea Kimi Antonelli , che ha conquistato una pole position unica nel suo genere, lasciando sbalorditi anche Max Verstappen e Lewis Hamilton , capitolati dinanzi al passo del bolognese della Mercedes che dovrà ora prepararsi alla partenza di domani.

“Semplicemente incredibile”, così ha esordito Antonelli al termine della qualifica in conferenza stampa. Arrivato provato dalla fatica della sessione a bordo del suo monopattino – con estremo anticipo rispetto ai compagni di divano Verstappen e Hamilton – ha analizzato il tentativo decisivo della Q3 che gli ha permesso di arpionare la prima posizione per il Gran Premio di Monaco: la sua seconda Monte Carlo, ma la prima da leader del mondiale. “Un buon giro, direi ottimo. Sono riuscito a mettere tutto insieme ed era tutto così sul filo del rasoio. Voglio dire, a dire il vero, non mi aspettavo che Max e gli altri fossero lì. Non mi fa pensare che sia impossibile, ma hanno fatto un lavoro incredibile per essere lì perché è stata una lotta davvero serrata e sono felicissimo di portare a casa la pole. E non vedo l'ora che sia domani”.

Kimi sprizza energia da tutti i pori, soprattutto perché l’inizio della sessione non è andato come sperava. “Il comportamento della vettura era un po' più difficile di quanto ci aspettassimo. La pista sembrava un po' strana, un po' priva di grip. Quindi la macchina tendeva al sovrasterzo rispetto alle FP3, per esempio. Ma penso che la situazione sia decisamente rientrata e, sì, la vettura ha iniziato a rispondere meglio in modo complessivo. E sono rimasto contento soprattutto del giro con il secondo set di gomme, dove avevamo faticato un po' di più durante il weekend, specialmente nelle curve 5, 6, 7 e 8”. A rendere ancora più complicata la qualifica è stata la pressione. “Veramente tantissima, sto ancora tremando a dire il vero. Qui non hai margine di errore e quando si tratta di limare quegli ultimi due o tre decimi non è mai facile. Specialmente quando Max è così vicino. Ovviamente sono felicissimo di aver conquistato la pole oggi”.