Un finale folle nel Principato regala a Lewis Hamilton il secondo podio consecutivo in Ferrari. Nonostante una penalità, il britannico rimonta fino al secondo posto dietro al suo erede in Mercedes, Kimi Antonelli, e lancia la sfida: "Sono secondo nel mondiale, ora voglio la vittoria"

di Mara Giangregorio







Il sorriso sul volto di Lewis Hamilton fa impallidire anche la patinatura del paddock di Monte Carlo. Un Gran Premio di Monaco 2026 che si è acceso tutto nel finale: la bandiera rossa causata da Charles Leclerc ha interrotto la gara per consentire la riparazione delle barriere e dell'asfalto, regalando una ripartenza dalla griglia a soli otto giri dalla bandiera a scacchi. Da lì in poi, è stata una cavalcata trionfale verso la seconda posizione, che riporta il sette volte campione del mondo sul podio nonostante una penalità di cinque secondi per eccesso di velocità in pit-lane.

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“Beh, sono davvero grato di essere qui sul podio con questi ragazzi, questi giovani. Qualcuno prima, fuori, mi ha fatto notare che sommando le loro età io sono più vecchio di entrambi”, ha esordito Hamilton in conferenza stampa, scherzando con Kimi Antonelli e Isack Hadjar seduti al suo fianco. “È fantastico e resta un enorme privilegio essere ancora qui, guidare per la Ferrari, essere uno dei 22 piloti di questo sport e correre davanti a tutto questo pubblico. È un'esperienza incredibile che amo profondamente. Sono felice di come si sono messe le cose: partivamo terzi e finire secondi è fantastico. Centrare due secondi posti consecutivi, soprattutto dopo l'ottima gara di Montreal, fa bene. Là tutti dicevano: 'Sì, va forte perché la pista è veloce'. Sento di essere in un periodo in cui devo ricordare alla gente chi sono; l'anno scorso erano i miei fan a dirmi di non dimenticarlo, ora spetta a me presentarmi ogni weekend in pista e dimostrarlo. Trovo sia stupendo vedere questo rinnovato affetto nel team, sentire la loro fiducia, il modo in cui hanno creduto in me decidendo di ingaggiarmi. Sono davvero molto felice”. La corsa è entrata nel vivo proprio nelle battute conclusive, quando alla ripartenza Kimi Antonelli e Lewis Hamilton si sono spartiti la prima fila. In quel momento, il britannico ha cullato il sogno del colpaccio: “Sì, pensavo alla vittoria. Pensavo a superarlo al via. C'era un'opportunità, ma sfortunatamente abbiamo avuto praticamente lo stesso scatto. Credo di averlo quasi affiancato, ero vicino alla sua ruota posteriore, ma purtroppo non abbastanza da mettermi davanti. Poi, giro dopo giro, l'ho visto allontanarsi. Le loro prestazioni sono di un altro pianeta. Per me è stata comunque un'ottima esperienza, perché mi dà un'idea molto più chiara di dove spingere la squadra per migliorare, basandomi non solo sulle mie sensazioni ma su ciò che vedo direttamente in pista. E sì, ci sono molte cose che dobbiamo ancora deliberare su questa macchina”, ha aggiunto Hamilton.

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La prossima settimana si tornerà già in pista a Barcellona, un ennesimo banco di prova fondamentale per affinare l’apprendistato con la Ferrari, specialmente sul fronte delle performance pure. “In termini di carico aerodinamico, sono chiaramente davanti a noi. Sulla potenza invece no, qui i cavalli non erano un problema, era proprio il carico. Bastava guardare la trazione per accorgersi che quei ragazzi avevano un comportamento completamente diverso dal nostro. Spero però che gli aggiornamenti funzionino; so che a Maranello stanno lavorando duramente e spero che questo risultato dia una bella spinta a tutti”. La stagione di Hamilton ha ormai preso un ottimo ritmo grazie a questo secondo podio consecutivo. Manca solo l’ultimo gradino, quello più alto. “Voglio dire, il distacco dal leader è ampio, sono comunque 66 punti. Eppure faccio quasi fatica a credere di essere secondo nel mondiale, sono felice e grato. Non avrei potuto farlo senza questa squadra, senza l'affidabilità che abbiamo dimostrato, e senza Fred. Vasseur è stato fantastico nel supportarmi. L'anno scorso è stata dura per entrambi: lo imploravo di fare certi cambiamenti, lui ha perseverato, li ha fatti e ora ne stiamo raccogliendo i frutti. Finalmente riesco a dare il mio contributo. La stagione è ancora lunghissima, dobbiamo solo continuare a inseguire. Nella vita è persino più facile inseguire che difendersi, direi. Loro sono velocissimi e sono un team fantastico, ma noi continueremo a spingere e non ho dubbi che, prima o poi, li prenderemo”. La piazza d'onore è arrivata nonostante il brivido della penalità di cinque secondi per eccesso di velocità nella corsia box. “Dal mio punto di vista non ero oltre il limite. Credo dipenda da come è conformata questa pit-lane. La frequento da anni, non è che sono entrato dimenticando di premere il pulsante del limitatore, che si attiva istantaneamente. Penso sia una questione di traiettoria: quella che usiamo tutti da una vita, tagliando leggermente la linea bianca in ingresso. Testa bassa e vai. Sono rimasto spiazzato quando mi hanno detto della penalità, perché ero certo di non aver superato il limite. Dobbiamo approfondire la cosa, anche perché oggi l'hanno presa in tanti e probabilmente nessuno stava davvero esagerando. Dover scontare una penalità del genere ti distrugge le chances su una pista così corta, quindi sono solo sollevato che non abbia rovinato del tutto la mia gara”.

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