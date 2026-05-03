Lewis Hamilton chiude 6° a Miami nonostante le novità sulla SF-26. Tra dubbi sugli upgrade e la minaccia della pioggia, il britannico analizza le difficoltà della Q3: "Red Bull e McLaren fanno cose diverse, noi dobbiamo scavare più a fondo"

"Abbiamo apportato molti cambiamenti alla vettura e non abbiamo avuto problemi di software, quindi penso che abbiamo fatto progressi, un passo avanti", ha esordito Lewis, analizzando la sessione ai nostri microfoni a Miami. Eppure, quel feeling che sembrava solido in Q2 è svanito proprio sul più bello: "In Q2 mi sentivo davvero bene, poi, quando sono arrivato in Q3, le cose hanno iniziato a tornare alla normalità. Non è dove voglio essere". Hamilton non cerca scuse nel vento, che pure ha infastidito Leclerc: "No, non direi che è stato quello il problema".

Il nodo centrale resta l'efficacia degli upgrade. Sebbene la Ferrari abbia spinto per anticipare componenti fondamentali, Lewis guarda con occhio critico al lavoro dei rivali: "Il team ha lavorato incredibilmente sodo per portare questi componenti. È un passo avanti, ma anche gli altri lo hanno fatto. Vediamo che Red Bull e McLaren stanno facendo qualcosa di diverso con l'ala anteriore rispetto a noi; dobbiamo approfondire per capire se c'è qualcosa in cui sono migliorati più di noi". Un'analisi lucida che sposta l'asticella verso la necessità di un lavoro ancora più profondo: "Il simulatore mi sta mandando nella direzione giusta, ma devo scavare ancora più a fondo. Il sesto posto non mi rende a mio agio, il terzo posto è dove dovremmo essere".

Con le nuvole che incombono sul tracciato della Florida, l'attenzione si sposta inevitabilmente sul meteo. Più dei track limits, sarà l'acqua a rimescolare le carte: "Penso che la pioggia sarà la variabile principale, la più importante", ammette Hamilton, che vanta un'esperienza sul bagnato superiore a chiunque altro in griglia. Tuttavia, la sfida resta estrema: "È molto scivoloso. È fantastico vedere passi avanti verso condizioni in cui dobbiamo rimettere le gomme da bagnato estremo, ma dobbiamo essere pronti".