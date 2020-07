Berlina di classe Alfa Romeo (164) prende fuoco dopo aver fatto il pieno [benzina + GPL]

È successo in Italia, in Friuli, dalle parti di a Mereto di Tomba: le fiamme avvolgono la berlina Alfa Romeo 164 e devono accorrere i pompieri.

L’auto è pesantemente rovinata, per non dire distrutta, ma per fortuna non ci sono danni a persone segnalati, solamente molta paura in strada.

L’Alfa 164 era appena uscita dal distributore carburante, quando improvvisamente è accaduto il fatto: fiamme e fumo, con il giovane conducente che è riuscito ad abbandonarla incolume.

Le cause del’incendio non sono ancora state chiarite, ma il rischio è di quelli grandi se si conta che l’Alfa 164 (tipicamente alimentata a benzina per motori 4 cilindri, anche Twin Spark) in questo caso aveva pure un impianto a gas (GPL) che sarebbe potuto esplodere.