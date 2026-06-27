Manca dal Gran Premio del Messico del 2023 una prima fila tutta Ferrari , e toccherà aspettare ancora. Charles Leclerc aveva arpionato la pole position davanti a Lewis Hamilton quando Max Verstappen ha perso il controllo della sua RB22 in curva 9. Nonostante la bandiera gialla esposta, George Russell è riuscito a migliorarsi nell’ultimo settore e a limare il tempo, conquistando la prima posizione. Questo ha infranto i sogni della Rossa, e il sette volte campione del mondo non è sicuro di poter replicare – seppure con le stesse condizioni di caldo estremo – quanto fatto a Barcellona due settimane fa, nonostante il nuovo motore.

“Non so se saremmo riusciti a fare lo stesso tempo della Mercedes. Sono stati veloci per tutto il weekend, quindi complimenti a George”, ha rivelato Lewis Hamilton al termine della qualifica a Spielberg. A penalizzare la sua prestazione è stato anche il non aver svolto un secondo tentativo nel Q3 per mancanza di benzina a sufficienza. "Ma a parte questo, è fantastico essere qui con Charles. Penso che sia un grande risultato per la Ferrari, ed è davvero il riflesso del duro lavoro che tutti hanno svolto in fabbrica”, ha proseguito. Quello austriaco è un weekend importante per il team di Maranello perché ha debuttato il nuovo motore endotermico, grazie al primo gettone dell’ADUO speso. “Rappresenta un piccolo passo avanti”, ha dichiarato in merito. Ma in fabbrica si è lavorato su molto altro per poter affinare ancora di più la SF-26, già di base dotata di un ottimo livello telaistico e aerodinamico, forse il più sofisticato del lotto.

“Abbiamo anche portato un paio di piccoli componenti sulla vettura, quindi ogni weekend è davvero fantastico vederli spingere così tanto e continuare a introdurre questi aggiornamenti. Si vede che hanno fame e che stanno spingendo, cosa di cui sono davvero orgoglioso, ed è per questo che siamo qui e così vicini. Ieri eravamo a circa sei decimi di secondo di distanza in rettilineo, e in qualche modo oggi siamo più vicini. Quindi sì, sfortunatamente, il weekend è stato piuttosto buono. Stamattina in FP3 mi sentivo bene con i giri, poi sono arrivato alle qualifiche e ho faticato un po' di più con il bilanciamento, soprattutto in frenata. E poi in Q3 ho commesso un errore alla curva 1 e poi alla curva 3, e ho perso quel giro. Questo mi ha messo davvero in difficoltà, naturalmente, perché poi devi spremere il massimo in un solo passaggio. Quindi, visto che avevo perso quel primo tentativo, sono abbastanza contento”, ha spiegato Hamilton.