Poche settimane ancora e il 2026 avrà inizio. Una stagione estremamente delicata attende la Formula 1 , con le squadre pronte a massimizzare l’opportunità offerta dal nuovo regolamento tecnico per ripartire da zero. Si profileranno così situazioni a specchio: chi ha brillato lo scorso anno andrà a caccia di conferme, mentre altri proveranno a ribaltare completamente le gerarchie. È il caso di Lewis Hamilton , reduce da una prima stagione da incubo in Ferrari, e di Lando Norris , primo pilota britannico dopo di lui a laurearsi campione del mondo.

Il 2025 si è concluso ad Abu Dhabi con il pilota della McLaren capace di battere Max Verstappen per soli due punti, conquistando così il suo primo titolo iridato in carriera. La speranza di Norris è ora quella di tornare in pista nel 2026 e, nonostante l’incognita legata al nuovo regolamento tecnico, riuscire a riconfermarsi. Spera di brillare anche Lewis Hamilton, alla ricerca di riscatto dopo un primo anno disastroso in Ferrari: mai completamente a suo agio con la vettura di Maranello e a podio soltanto nella Sprint in Cina. Situazioni opposte ma complementari, poiché entrambi confidano che il nuovo regolamento tecnico possa renderli competitivi e permettere loro di ambire a vittorie e al titolo mondiale: il secondo per Norris, l’ottavo per Hamilton.

In attesa che le nuove vetture vedano la luce e scendano in pista a fine mese per la prima delle tre sessioni di test, Lando Norris ha ammesso di avere un desiderio per la stagione ormai alle porte. “Abbiamo già avuto un bel po’ di battaglie – ha commentato il nuovo campione del mondo a Sky Sport F1 – Mi piacerebbe correre un po’ di più con Lewis. Ovviamente la Ferrari quest’anno ha faticato molto più di quanto tutti si aspettassero. Lewis ha dimostrato di essere probabilmente il migliore di tutti i tempi. Tutti sanno che se c’è qualcuno che può riprendersi da anni difficili, quello è il signor Hamilton, e mi piacerebbe molto gareggiare contro di lui più spesso”.