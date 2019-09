Alex Zanardi nell’Italiano GT al Mugello

Alessandro Zanardi si metterà nuovamente al volante di una vettura da corsa all’inizio di ottobre in occasione della tappa del Mugello del Campionato Italiano GT.

Il bolognese condividerà l’abitacolo della BMW M6 GT3 del BMW Team Italia con il giovane pilota ufficiale BMW Junior Erik Johansson e l’esperto Stefano Comandini. La M6 GT3 sarà appositamente modificata dagli ingegneri di BMW Motorsport per consentire a Zanardi di pilotare senza protesi, come già accaduto in occasione della scorsa 24 Ore di Daytona.

Frenerà usando le mani attraverso lo stesso sistema montato sulla BMW M8 GTE di Daytona. Questo sistema sarà combinato con i pedali standard della BMW M6 GT3 utilizzati da Eriksson e Comandini. Il volante di Zanardi con l'anello per accelerare è già stato avvistato nelle sue apparizioni in GT e al suo esordio al DTM a Misano l'anno scorso. Il volante verrà cambiato durante il cambio pilota. Tra le modifiche alla BMW M6 GT3 c’è anche la frizione centrifuga completamente automatica, che ha funzionato bene a Misano e Daytona. Questo sistema consente a Zanardi di non aver bisogno di azionare anche una frizione con le mani. Il software di freno comandato a mano, volante e frizione centrifuga, che Zanardi ha già provato, sarà adattato secondo le esigenze per la gara del Mugello.

Il Mugello è una pista favorevole a Zanardi: in Toscana nel 2016 ottenne una vittoria nella gara domenicale del Campionato Gran Turismo tricolore. Si trattò di un trionfo in solitaria, dal momento che il format di allora prevedeva gare sprint, mentre il regolamento attuale prevede un’impostazione mini-endurance da tre ore.

«Non vedo l'ora che arrivi il weekend al Mugello, per molte ragioni», ha dichiarato Zanardi. «Per prima cosa, sono passati alcuni mesi dalla mia ultima gara a Daytona e sono impaziente di tornare al volante. Il BMW Team Italia gestito dal mio vecchio amico Roberto Ravaglia è come una seconda famiglia per me, così come gli ingegneri della BMW M Motorsport, che sono stati al mio fianco per molti anni. Ora stiamo tornando tutti in pista insieme. E, ultimo ma non meno importante, sono i ricordi della vittoria nel 2016, al mio debutto nella BMW M6 GT3. È stato un weekend indimenticabile e indescrivibile. So già che mi godrò la preparazione e la gara al Mugello dal primo all'ultimo momento».