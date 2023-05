Alpine A-290 beta: vista dal vivo è ancora più effetto R5 Turbo [VIDEO]

Non c'è ancora lo zampino di Philippe Krief, appena entrato in Alpine, ma la verve sportiva e la possanza del design non mancano davvero alla nuova concept che Alpine ha presentato quest'oggi al mondo: è la prima di una serie di tre modelli completamente elettrici che - a partire dal 2024 - arriveranno sulle strade europee. La prima è questa A-290 Beta (diventerà A-290) che fa sfoggio di alcune cose non proprio comuni.

La prima e più evidente è la somiglianza con la Renault 5 turbo del 1986 di buona memoria e antica nobiltà corsaiola, anche se qualcuno storcerà il naso pensando a quanto pesava allora la R5. L'altra straordinaria visione è all'interno dell'abitacolo con i sedili "a freccia" (ricorda la McLaren F1) che ovviamente non sarà così nella versione di serie, ma suggerisce un'esperienza di guida davvero corsaiola. Ai lati, altri due gusci di carbonio per i fortunati passeggeri.

La Alpine A-290 Beta realizza il torque vectoring con due motori anteriori e si avvantaggia di dimensioni molto compatte per un'agilità sicuramente fuori misura; è lunga 4 metri e 5 cm, ha il ponte posteriore multilink e un volante degno di una F1, tanti sono i pulsanti sotto le dita. Tra i tanti, uno "boost" di 10 secondi per il sorpasso. La leva del freno a mano a comando idraulico troneggia accanto al sedile, perfetta per il drifting.