Fiat Panda batte Land Rover, Sfida 4x4 sulle nevi: Italia - Inghilterra 1 a 0 [Video]

La stagione calda è alle porte, passata la Pasqua molti pensano a come un tempo il prossimo step gradito, sarebbero state le tipiche vacanze estive, in giro per Italia, Europa o Mondo. Adesso invece no, con il Covid è cambiato tutto l'orizzonte. Restano però le immagini e i ricordi, a volontà. Eccone allora uno di quella recente di stagione, invernale.

Tra i video con auto e neve che sono popolari sul web, questo messo in pagina oggi è uno di quelli che da onore all'Italia, che ne ha bisogno attualmente. In particolare onore alla Fiat Panda, confermando in questa occasione innevata la classica frase, che "con la Panda 4 x 4 vai dappertutto" anche meglio di molti SUV e fuoristrada blasonati, che costano cifre esagerate.

Nelle immagini del video Facebook si vede un modello premium, Land Rover, in difficoltà nel muoversi lungo un tornante pieno di neve e la Panda che sopraggiunge dietro. Deve solo avere la pazienza di attendere, in teoria, ma quando la pazienza finisce perchè il mezzo british tentenna veramente troppo, un colpo di clacson e... La piccola compatta italiana che costa molto meno della metà, viaggia spedita dove il mezzo British invece annaspa.

Non sappiamo bene i dettagli del come, del quando e del perché (gommatura, driving-mode, sistemi disattivati, guidatore, ecc.) ma l'evidenza basta a dare un sorriso all'italiano medio.