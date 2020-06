Incredibile novità Fiat 500 2020: solo elettrica ma anche con 4 porte [render]

Tutti sappiamo della nuova Fiat 500 BEV che sostituisce (gradualmente) la nota vettura termica in gamma dal 2007. Sarà solo elettrica certo e molto ambita. Pure popolare, se davvero il prezzo di listino scontato e poi incentivato, scenderà sotto i 20 K. Ma quello che non tutti sapevano forse, è che la nuova Fiat 500 BEV non sarà solo 3 porte, ma anche 4 o 5 porte.

Eh già, sarebbe un colpaccio non da poco, mettere una variante 4p, inattesa a fantasiosa, all’auto italiana più popolare al mondo che si rinnova. Sarà vero? La “tre portiere”, che in realtà si potrebbe anche additare come 4p (tre portiere più portellone) in questa ipotesi di render vede la seconda portiera del lato passeggero, che si apre in direzione opposta al “normale” quindi controvento.

Una portierina davvero singolare che renderebbe la 500 BEV 4p proprio unica. Più plausibile una normale ma pur sempre inedita cinque porte (2 grandi e 2 piccole, oltre al portellone) che si affianchi alla normale e alla cabriolet. Il pianale pare poterlo permettere, non resta che attendere questa come molte altre varianti della nuova 500, tra le quali anche Abarth.