Tesla Hypermile Challenge: il test cittadino di 500 km nel traffico milanese

Tra poche ore inizia la Milano Hypermile Challenge, una sfida organizzata dall’associazione Tesla Owners Italia.

Il problema dell’inquinamento è ormai riconosciuto da tutta la Comunità Scientifica e, quando si parla di cambiamenti climatici, una delle parole chiavi che si sente maggiormente è "anidride carbonica (CO2)". Tuttavia, nonostante l'allarme già da tempo sollevato dalla scienza, in pochi forse sanno che uno dei più grandi problemi che riguarda direttamente la nostra salute sono le polveri sottili. Infatti, una buona parte di quest’ultimi che respiriamo quotidianamente, proviene direttamente dallo scarico delle vetture endotermiche o ibride e, se a livello nazinale il traffico veicolare incide per il 23% sugli inquinanti, nelle grandi città come Milano si può arrivare ad oltre il 70%.

I rischi della salute, come succede anche in altri ambiti, si spostano anche sulla spesa sanitaria per curare le persone con patologie collegabili all’inquinamento, circa il 10% del PIL nazionale secondo gli studi condotti direttamente dalla Commissione Europea (senza contare i costi sanitari indiretti e gli 80.000 decessi prematuri all’anno nella sola Italia).