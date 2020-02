Toyota GR Corolla: un sogno che potrebbe diventare realtà nel 2023

Il mercato delle segmento C sportive si sta sempre più allargando: vetture dalle dimensioni modeste, e quindi comode e pratiche, dal DNA da sportiva pura e con potenze al limite, o poco sopra, del superbollo. Tra la Marche assenti all'appello c'è Toyota ma, visto il recente debutto della nuova Corolla e il grande interesse nel fattore sportività della Casa giapponese insieme ai tecnici del Gazoo Racing (avete visto la nuova GR Yaris?!), l'arrivo di una futura GR Corolla è più vicino di quanto sembra.

Se e quando arriverà

Non è arrivata ancora nessuna conferma da parte di Toyota, ma iniziano a girare le prime voci sulla GR Corolla, o Corolla GRMN: infatti, si pensa che sarà spinta dal 1.6 litri 3 cilindri da 257 CV della spettacolare GR Yaris (qui la nostra prova del modello quasi definitivo). Una scelta azzeccata ma, a differenza della sorellina a trazione integrale, il rapporto peso/potenza della Corolla sarà meno spinto. Quindi a differenza della GR Yaris che è un veicolo nato per essere sportivo, ci aspettiamo che la GR Corolla sarà più un'evoluzione della versione base, proprio come la Yaris GRMN. Si potrebbe parlare di un debutto nel 2023 ma, come vi abbiamo anticipato, nulla è stato confermato e non sono girate né informazioni, né bozzetti, né foto spia: da appassionati speriamo di ritrovare una Toyota anche in questo segmento di hot hatches.