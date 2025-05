F1. GP Imola, Vasseur ammette: "Il passo gara è a livello della McLaren, ma ci manca la qualifica. Il problema non è la macchina ma le gomme"

La delusione delle qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna , settimo appuntamento stagionale di Formula 1, è stata messa da parte in casa Ferrari . Infatti, Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono stati autori di una grande rimonta con il sette volte campione del mondo quarto al traguardo di Imola e il monegasco sesto. È però giunto il momento per Vasseur di analizzare i problemi sul giro secco della SF-25.

La Ferrari è andata decisamente meglio in gara che in qualifica, ma quale è stato il motivo? “Potrebbe dire che ieri siamo andati peggio di oggi – ha esordito il team principal commentando il weekend imolese della Rossa - È chiaro che è così negli ultimi due o tre appuntamenti. Penso che oggi il ritmo fosse buono, stavamo probabilmente al passo con i leader , considerando anche che abbiamo dovuto spingere tanto sulle gomme all'inizio della gara. Il weekend è stato difficile, ma il recupero è stato buono. Penso sia stata una buona gara. Ottima strategia, ben eseguita, buon pit stop . Tutto è andato bene. Charles è stato un po’ sfortunato con il tempismo della Safety Car. Ma dobbiamo solo migliorare il passo in qualifica . Partire da P11 e P12 rende tutto più difficile”.

Ad essere rimasto molto soddisfatto del risultato finale è stato soprattutto Lewis Hamilton che ha sfiorato il podio. Quanto era importante per lui un risultato del genere? “Non è una questione di Lewis. Dobbiamo smetterla con questo. Quando fa un buon weekend, tutto è perfetto; quando no, è un disastro. Dobbiamo stare calmi e lavorare insieme. Sono contento del lavoro di tutti nel team oggi. Non è solo Lewis. Anche Charles ha fatto un buon lavoro, la strategia è stata buona, i meccanici hanno fatto un buon lavoro. È l’unico modo per recuperare”. Leclerc ha chiuso sesto dopo aver dovuto cedere la posizione ad Alexander Albon per un sorpasso al limite che gli avrebbe potuto far perdere la zona punti. “Il regolamento è un po’ troppo complicato. In questo caso eravamo sotto investigazione. Eravamo chiaramente a rischio. Con cinque secondi di penalità, Charles sarebbe stato decimo o undicesimo. Abbiamo sentito che stavano andando verso la penalità, per questo gli abbiamo chiesto di fermarsi”.

Alla Safety Car sul finale di gara Charles Leclerc avrebbe voluto fermarsi per montare un set di rosse, l’unico treno nuovo rimasto nel box del monegasco, ma mancavano ancora diversi giri al traguardo, motivo per cui il team ha deciso di non rischiare. “La Safety Car è uscita a 13-14 giri dalla fine. Non avevamo più medie, e le soft erano al limite. Charles ha capito e ha scelto bene. Se avessimo fermato dopo Lewis, avremmo perso ancora più tempo. È stata una buona chiamata, ben gestita con il muretto”.